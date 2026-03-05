Готувала підрив будівлі ТЦК на Донеччині - СБУ затримала агентку спецслужб рф

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
08:05 • 708 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 17469 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 46249 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 54577 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 61090 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 37710 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 35829 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 59678 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82040 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 69402 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
5.5м/с
65%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вартість транспортування американської нафти до Азії зросла до історичного максимуму4 березня, 22:34 • 7488 перегляди
Десять країн Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни з рф4 березня, 23:15 • 8140 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління4 березня, 23:53 • 13262 перегляди
США та Іран могли вести таємні перемовини за спиною Ізраїлю, Нетаньягу вимагає пояснення5 березня, 00:14 • 7476 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці04:30 • 31386 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 35071 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 54570 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 61084 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 47798 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 47007 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Керолайн Левітт
Марк Карні
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 19285 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 35547 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 39898 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 47088 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 50848 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Financial Times

Готувала підрив будівлі ТЦК на Донеччині - СБУ затримала агентку спецслужб рф

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині російську агентку, яка планувала підірвати будівлю ТЦК, заклавши саморобний вибуховий пристрій. Жінка була завербована окупантами та мала зустріти дрон з бомбою.

Готувала підрив будівлі ТЦК на Донеччині - СБУ затримала агентку спецслужб рф
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині російську агентку, яка готувала підрив будівлі ТЦК у прифронтовому регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

За даними слідства, зловмисниця мала закласти саморобний вибуховий пристрій у контейнер для сміття біля входу будівлі ТЦК. Далі росіяни планували дистанційно підірвати бомбу в годину пік.

Жінку затримали у момент, коли вона мала зустріти російський дрон, на "борту" якого окупанти мали передати саморобний вибуховий пристрій. У разі успішної реалізації теракту фігурантка збиралася на власному авто виїхати з області й далі рухатися у напрямку західного кордону, щоб виїхати в інші держави, а звідти дістатися росії.

Затриманою виявилась завербована окупантами жителька Миколаївки Краматорського району. У поле зору окупантів вона потрапила, коли писала у чатах Телеграм-каналів про свої сподівання на повну окупацію регіону.

У жінки виявили і вилучили саморобну бомбу (майже 2 кг у тротиловому еквіваленті) з металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільним телефоном для віддаленої активації. Також в неї вилучили смартфон, з якого вона координувала свої дії з російським спецслужбістом.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ затримала психологиню-фрилансерку, яка на замовлення російських спецслужб намагалася влаштуватися до районного ТЦК на Харківщині.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал