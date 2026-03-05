Готувала підрив будівлі ТЦК на Донеччині - СБУ затримала агентку спецслужб рф
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині російську агентку, яка планувала підірвати будівлю ТЦК, заклавши саморобний вибуховий пристрій. Жінка була завербована окупантами та мала зустріти дрон з бомбою.
Деталі
За даними слідства, зловмисниця мала закласти саморобний вибуховий пристрій у контейнер для сміття біля входу будівлі ТЦК. Далі росіяни планували дистанційно підірвати бомбу в годину пік.
Жінку затримали у момент, коли вона мала зустріти російський дрон, на "борту" якого окупанти мали передати саморобний вибуховий пристрій. У разі успішної реалізації теракту фігурантка збиралася на власному авто виїхати з області й далі рухатися у напрямку західного кордону, щоб виїхати в інші держави, а звідти дістатися росії.
Затриманою виявилась завербована окупантами жителька Миколаївки Краматорського району. У поле зору окупантів вона потрапила, коли писала у чатах Телеграм-каналів про свої сподівання на повну окупацію регіону.
У жінки виявили і вилучили саморобну бомбу (майже 2 кг у тротиловому еквіваленті) з металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільним телефоном для віддаленої активації. Також в неї вилучили смартфон, з якого вона координувала свої дії з російським спецслужбістом.
Затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
