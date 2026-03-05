Готовила подрыв здания ТЦК в Донецкой области - СБУ задержала агента спецслужб рф
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области российскую агентку, которая планировала взорвать здание ТЦК, заложив самодельное взрывное устройство. Женщина была завербована оккупантами и должна была встретить дрон с бомбой.
Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области российскую агентку, которая готовила подрыв здания ТЦК в прифронтовом регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
По данным следствия, злоумышленница должна была заложить самодельное взрывное устройство в мусорный контейнер у входа в здание ТЦК. Далее россияне планировали дистанционно взорвать бомбу в час пик.
Женщину задержали в момент, когда она должна была встретить российский дрон, на "борту" которого оккупанты должны были передать самодельное взрывное устройство. В случае успешной реализации теракта фигурантка собиралась на собственном авто выехать из области и далее двигаться в направлении западной границы, чтобы выехать в другие государства, а оттуда добраться до России.
Задержанной оказалась завербованная оккупантами жительница Николаевки Краматорского района. В поле зрения оккупантов она попала, когда писала в чатах Телеграм-каналов о своих надеждах на полную оккупацию региона.
У женщины обнаружили и изъяли самодельную бомбу (почти 2 кг в тротиловом эквиваленте) с металлическими элементами для увеличения радиуса поражения и мобильным телефоном для удаленной активации. Также у нее изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с российским спецслужбистом.
Задержанной сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Контрразведка СБУ задержала психологиню-фрилансерку, которая по заказу российских спецслужб пыталась устроиться в районный ТЦК на Харьковщине.