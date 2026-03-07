$43.810.0050.900.00
У Дніпрі повідомили про підозру чоловікові за поранення військовослужбовця ТЦК

Київ • УНН

 • 466 перегляди

У Дніпрі затримали місцевого жителя за напад на 24-річного військового під час перевірки документів. Підозрюваному загрожує відповідальність за насильство щодо службової особи.

У Дніпрі повідомили про підозру чоловікові за поранення військовослужбовця ТЦК

У Дніпрі поліцейські повідомили про підозру чоловікові, який під час проведення заходів оповіщення містянин завдав ножового поранення працівнику територіального центру комплектування,  про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, пише УНН.

Деталі

Подія сталася 6 березня близько 16:50 на вулиці Яхненківській у місті Дніпрі. Під час виконання службових завдань представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів.

Під час спілкування 58-річний місцевий житель несподівано дістав ніж та вдарив ним у стегно 24-річного військовослужбовця ТЦК та СП. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали нападника на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду території поліцейські вилучили предмет, ймовірно, використаний як знаряддя злочину - ніж.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)