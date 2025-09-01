Трамп розглядає всі варіанти нових санкцій проти росії – міністр фінансів США

Після зустрічі з Дональдом Трампом володимир путін не змінив своєї поведінки, тому є всі шанси на впровадження нових санкцій проти москви. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

За його словами, адміністрація Трампа планує введення санкцій у відповідь на бомбардування росією українських міст.

Президент путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, починаючи з телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, зробив протилежне тому, що він обіцяв зробити. Фактично, він у мерзенний, мерзенний спосіб посилив бомбардування - заявив політик.

Бессент наголосив, що питання санкцій буде обговорюватися на цьому тижні.

"Тож я думаю, що з президентом Трампом усі варіанти розглядаються, і я думаю, що ми дуже уважно їх розглянемо цього тижня", - резюмував міністр фінансів США.

Нагадаємо

За інформацією The Guardian, США попередили росію про можливі санкції, якщо кремль не просуватиметься до миру з Україною. Це було заявлено на засіданні Ради Безпеки ООН, де наголосили на важливості зустрічі путіна та Зеленського.

