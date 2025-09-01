Трамп розглядає всі варіанти нових санкцій проти росії – міністр фінансів США

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 5634 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
15:53 • 13244 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 23766 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 30944 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 173347 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 100980 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 181855 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 189161 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 160403 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 129060 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.5м/с
65%
746мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 128402 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 127522 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 115754 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 113409 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 106112 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 23767 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 68001 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 181857 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 189162 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 160404 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo18:36 • 5636 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 33134 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 162744 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 291265 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 310664 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
TikTok
Instagram
MIM-104 Patriot
Bild

Трамп розглядає всі варіанти нових санкцій проти росії – міністр фінансів США

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про ймовірність нових санкцій проти vоскви. Це пов'язано з тим, що gутін не змінив своєї поведінки після зустрічі з Трампом, посиливши бомбардування українських міст.

Трамп розглядає всі варіанти нових санкцій проти росії – міністр фінансів США

Після зустрічі з Дональдом Трампом володимир путін не змінив своєї поведінки, тому є всі шанси на впровадження нових санкцій проти москви. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у інтерв’ю Fox News, передає УНН.

Деталі

За його словами, адміністрація Трампа планує введення санкцій у відповідь на бомбардування росією українських міст.

Президент путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, починаючи з телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, зробив протилежне тому, що він обіцяв зробити. Фактично, він у мерзенний, мерзенний спосіб посилив бомбардування

- заявив політик.

Бессент наголосив, що питання санкцій буде обговорюватися на цьому тижні.

"Тож я думаю, що з президентом Трампом усі варіанти розглядаються, і я думаю, що ми дуже уважно їх розглянемо цього тижня", - резюмував міністр фінансів США.

Нагадаємо

За інформацією The Guardian, США попередили росію про можливі санкції, якщо кремль не просуватиметься до миру з Україною. Це було заявлено на засіданні Ради Безпеки ООН, де наголосили на важливості зустрічі путіна та Зеленського.

ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31.08.25, 05:29 • 128575 переглядiв

Єгор Брайлян

ЕкономікаНовини Світу
Володимир Путін
Скотт Бессент
Рада Безпеки ООН
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна