Трамп рассматривает все варианты новых санкций против России – министр финансов США

После встречи с Дональдом Трампом владимир путин не изменил своего поведения, поэтому есть все шансы на введение новых санкций против москвы. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

По его словам, администрация Трампа планирует введение санкций в ответ на бомбардировки россией украинских городов.

Президент путин, начиная с исторической встречи в Анкоридже, начиная с телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, сделал противоположное тому, что он обещал сделать. Фактически, он гнусным, гнусным образом усилил бомбардировки - заявил политик.

Бессент подчеркнул, что вопрос санкций будет обсуждаться на этой неделе.

"Поэтому я думаю, что с президентом Трампом все варианты рассматриваются, и я думаю, что мы очень внимательно их рассмотрим на этой неделе", - резюмировал министр финансов США.

Напомним

По информации The Guardian, США предупредили россию о возможных санкциях, если кремль не будет продвигаться к миру с Украиной. Это было заявлено на заседании Совета Безопасности ООН, где подчеркнули важность встречи путина и Зеленского.

