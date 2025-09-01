$41.320.06
18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53 • 13791 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 24296 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 31565 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 175892 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 102078 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 183894 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 191171 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 161956 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 130266 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Трамп рассматривает все варианты новых санкций против России – министр финансов США

Киев • УНН

 284 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о вероятности новых санкций против Москвы. Это связано с тем, что Путин не изменил своего поведения после встречи с Трампом, усилив бомбардировки украинских городов.

Трамп рассматривает все варианты новых санкций против России – министр финансов США

После встречи с Дональдом Трампом владимир путин не изменил своего поведения, поэтому есть все шансы на введение новых санкций против москвы. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

По его словам, администрация Трампа планирует введение санкций в ответ на бомбардировки россией украинских городов.

Президент путин, начиная с исторической встречи в Анкоридже, начиная с телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, сделал противоположное тому, что он обещал сделать. Фактически, он гнусным, гнусным образом усилил бомбардировки

- заявил политик.

Бессент подчеркнул, что вопрос санкций будет обсуждаться на этой неделе.

"Поэтому я думаю, что с президентом Трампом все варианты рассматриваются, и я думаю, что мы очень внимательно их рассмотрим на этой неделе", - резюмировал министр финансов США.

Напомним

По информации The Guardian, США предупредили россию о возможных санкциях, если кремль не будет продвигаться к миру с Украиной. Это было заявлено на заседании Совета Безопасности ООН, где подчеркнули важность встречи путина и Зеленского.

ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31.08.25, 05:29 • 129701 просмотр

Егор Брайлян

Владимир Путин
Скотт Бессент
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина