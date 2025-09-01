Трамп рассматривает все варианты новых санкций против России – министр финансов США
Киев • УНН
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о вероятности новых санкций против Москвы. Это связано с тем, что Путин не изменил своего поведения после встречи с Трампом, усилив бомбардировки украинских городов.
После встречи с Дональдом Трампом владимир путин не изменил своего поведения, поэтому есть все шансы на введение новых санкций против москвы. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News, передает УНН.
Детали
По его словам, администрация Трампа планирует введение санкций в ответ на бомбардировки россией украинских городов.
Президент путин, начиная с исторической встречи в Анкоридже, начиная с телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, сделал противоположное тому, что он обещал сделать. Фактически, он гнусным, гнусным образом усилил бомбардировки
Бессент подчеркнул, что вопрос санкций будет обсуждаться на этой неделе.
"Поэтому я думаю, что с президентом Трампом все варианты рассматриваются, и я думаю, что мы очень внимательно их рассмотрим на этой неделе", - резюмировал министр финансов США.
Напомним
По информации The Guardian, США предупредили россию о возможных санкциях, если кремль не будет продвигаться к миру с Украиной. Это было заявлено на заседании Совета Безопасности ООН, где подчеркнули важность встречи путина и Зеленского.
