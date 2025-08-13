Трамп може використати важіль санкцій на зустрічі з путіним - міністр фінансів США

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
14:07 • 84 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 2708 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12 • 11714 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 17234 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 25449 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 48633 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 29122 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 49258 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 26189 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 58807 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці 13 серпня, 05:47
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці 13 серпня, 06:39
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві 13 серпня, 06:57
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія 13 серпня, 07:26
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і Україною 11:10
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:48 • 48636 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
08:39 • 49262 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 58809 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 73296 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 48176 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Німеччина
УНН Lite
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці 13 серпня, 06:39
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці 13 серпня, 05:47
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено 12 серпня, 18:19
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка 12 серпня, 15:52
Трамп може використати важіль санкцій на зустрічі з путіним - міністр фінансів США

Київ • УНН

 • 2488 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп чітко дасть зрозуміти путіну на Алясці, що розглядаються всі варіанти щодо санкцій. Санкції можуть бути посилені, послаблені або мати часові рамки.

Трамп може використати важіль санкцій на зустрічі з путіним - міністр фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп чітко дасть зрозуміти главі кремля володимиру путіну на Алясці, що "всі варіанти розглядаються" щодо потенційного послаблення або посилення санкцій проти москви, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Міністр фінансів США заявив, що санкції "можуть бути збільшені, можуть бути послаблені та можуть мати часові рамки".

"Він чітко дасть зрозуміти президенту путіну, що всі варіанти розглядаються", - сказав Бессент в інтерв'ю Bloomberg Television.

Він додав, що європейцям "потрібно приєднатися до нас у цих санкціях" і "допомогти створити більше важелів впливу".

Союзники України розглядають послаблення санкцій проти рф у разі угоди про припинення вогню - ЗМІ13.08.25, 15:19 • 2502 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Скотт Бессент
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки