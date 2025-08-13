Трамп може використати важіль санкцій на зустрічі з путіним - міністр фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп чітко дасть зрозуміти главі кремля володимиру путіну на Алясці, що "всі варіанти розглядаються" щодо потенційного послаблення або посилення санкцій проти москви, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Міністр фінансів США заявив, що санкції "можуть бути збільшені, можуть бути послаблені та можуть мати часові рамки".

"Він чітко дасть зрозуміти президенту путіну, що всі варіанти розглядаються", - сказав Бессент в інтерв'ю Bloomberg Television.

Він додав, що європейцям "потрібно приєднатися до нас у цих санкціях" і "допомогти створити більше важелів впливу".

