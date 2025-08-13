Союзники України розглядають послаблення санкцій проти рф у разі угоди про припинення вогню - ЗМІ

Союзники України "розглядають можливість послаблення санкцій проти росії" у разі досягнення угоди про припинення вогню, з посиланням на джерела в ЄС повідомляє Sky News, пише УНН.

Союзники України розглядають можливість поступового послаблення санкцій проти росії у разі досягнення повного припинення вогню - повідомили Sky News джерела, близькі до країни, що головує в Раді ЄС.

Джерела додали, що план передбачає поновлення санкцій у разі будь-яких порушень.

Вони сподіваються, що "15-денне припинення вогню буде досягнуто негайно (санкції діятимуть протягом цього періоду), перш ніж набуде чинності більш структурована пауза в бойових діях в Україні".

Окрім того, джерела в уряді Італії повідомили Sky News, що "наполягатимуть на тому, щоб Дональд Трамп включив Європу до своїх переговорів з володимиром путіним щодо України, коли вони розмовлятимуть пізніше сьогодні через відеодзвінок".

"Він просив європейські країни збільшити військові витрати, тому ми повинні брати участь в ухваленні цих рішень", - пояснив італійський дипломат.

Джерела додали, що під час телефонної розмови Італія наголосить на необхідності чітких військових, економічних та політичних гарантій для України.

Доповнення

Зеленський і лідери Європи, як повідомлялося, проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. Буде двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Трампом.