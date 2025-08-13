Союзники України розглядають послаблення санкцій проти рф у разі угоди про припинення вогню - ЗМІ

$41.430.02
Ексклюзив
12:02 • 4250 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 14579 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 30529 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 20475 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 35441 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 23080 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 48934 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 32133 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 64848 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 83266 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 41527 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 42411 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 21595 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 30607 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 10653 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 30544 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 35454 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 48940 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 64855 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 40817 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Скотт Бессент
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Велика Британія
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 306 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 21596 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 42411 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 23082 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 30563 перегляди
Brent
MIM-104 Patriot
Мі-8
Truth Social
The New York Times

Союзники України розглядають послаблення санкцій проти рф у разі угоди про припинення вогню - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1346 перегляди

Союзники України обговорюють поступове пом'якшення санкцій проти росії у разі повного припинення вогню, з можливістю їх поновлення при порушеннях. Італія наполягає на включенні Європи в переговори Трампа з путіним щодо України.

Союзники України розглядають послаблення санкцій проти рф у разі угоди про припинення вогню - ЗМІ

Союзники України "розглядають можливість послаблення санкцій проти росії" у разі досягнення угоди про припинення вогню, з посиланням на джерела в ЄС повідомляє Sky News, пише УНН.

Союзники України розглядають можливість поступового послаблення санкцій проти росії у разі досягнення повного припинення вогню

- повідомили Sky News джерела, близькі до країни, що головує в Раді ЄС.

Джерела додали, що план передбачає поновлення санкцій у разі будь-яких порушень.

Вони сподіваються, що "15-денне припинення вогню буде досягнуто негайно (санкції діятимуть протягом цього періоду), перш ніж набуде чинності більш структурована пауза в бойових діях в Україні".

Окрім того, джерела в уряді Італії повідомили Sky News, що "наполягатимуть на тому, щоб Дональд Трамп включив Європу до своїх переговорів з володимиром путіним щодо України, коли вони розмовлятимуть пізніше сьогодні через відеодзвінок".

"Він просив європейські країни збільшити військові витрати, тому ми повинні брати участь в ухваленні цих рішень", - пояснив італійський дипломат.

Джерела додали, що під час телефонної розмови Італія наголосить на необхідності чітких військових, економічних та політичних гарантій для України.

Доповнення

Зеленський і лідери Європи, як повідомлялося, проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. Буде двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Трампом.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Італія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна