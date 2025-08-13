Союзники Украины рассматривают ослабление санкций против рф в случае соглашения о прекращении огня - СМИ

Союзники Украины "рассматривают возможность ослабления санкций против россии" в случае достижения соглашения о прекращении огня, со ссылкой на источники в ЕС сообщает Sky News, пишет УНН.

Союзники Украины рассматривают возможность постепенного ослабления санкций против россии в случае достижения полного прекращения огня - сообщили Sky News источники, близкие к стране, председательствующей в Совете ЕС.

Источники добавили, что план предусматривает возобновление санкций в случае любых нарушений.

Они надеются, что "15-дневное прекращение огня будет достигнуто немедленно (санкции будут действовать в течение этого периода), прежде чем вступит в силу более структурированная пауза в боевых действиях в Украине".

Кроме того, источники в правительстве Италии сообщили Sky News, что "будут настаивать на том, чтобы Дональд Трамп включил Европу в свои переговоры с владимиром путиным по Украине, когда они будут разговаривать позже сегодня по видеозвонку".

"Он просил европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", - пояснил итальянский дипломат.

Источники добавили, что во время телефонного разговора Италия подчеркнет необходимость четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.

Дополнение

Зеленский и лидеры Европы, как сообщалось, проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский сегодня будет работать в Берлине. Будет двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Трампом.