13:12
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
12:02
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
10:06
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
09:48
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
08:39
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:48
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
08:39
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 52619 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 67677 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 43131 просмотра
Союзники Украины рассматривают ослабление санкций против рф в случае соглашения о прекращении огня - СМИ

Киев • УНН

 2132 просмотра

Союзники Украины обсуждают постепенное смягчение санкций против россии в случае полного прекращения огня, с возможностью их возобновления при нарушениях. Италия настаивает на включении Европы в переговоры Трампа с путиным по Украине.

Союзники Украины рассматривают ослабление санкций против рф в случае соглашения о прекращении огня - СМИ

Союзники Украины "рассматривают возможность ослабления санкций против россии" в случае достижения соглашения о прекращении огня, со ссылкой на источники в ЕС сообщает Sky News, пишет УНН.

Союзники Украины рассматривают возможность постепенного ослабления санкций против россии в случае достижения полного прекращения огня

- сообщили Sky News источники, близкие к стране, председательствующей в Совете ЕС.

Источники добавили, что план предусматривает возобновление санкций в случае любых нарушений.

Они надеются, что "15-дневное прекращение огня будет достигнуто немедленно (санкции будут действовать в течение этого периода), прежде чем вступит в силу более структурированная пауза в боевых действиях в Украине".

Кроме того, источники в правительстве Италии сообщили Sky News, что "будут настаивать на том, чтобы Дональд Трамп включил Европу в свои переговоры с владимиром путиным по Украине, когда они будут разговаривать позже сегодня по видеозвонку".

"Он просил европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", - пояснил итальянский дипломат.

Источники добавили, что во время телефонного разговора Италия подчеркнет необходимость четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.

Дополнение

Зеленский и лидеры Европы, как сообщалось, проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский сегодня будет работать в Берлине. Будет двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Трампом.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Италия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина