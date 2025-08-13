Трамп может использовать рычаг санкций на встрече с Путиным - министр финансов США

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
12:02 • 4088 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 14420 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 30293 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 20348 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 35213 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 48793 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 32107 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 64742 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83254 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52659 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
39%
756мм
Популярные новости
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 41084 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 41827 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 21013 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 30203 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 10147 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 30294 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 35214 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 48793 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 64742 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 40712 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Фридрих Мерц
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 144 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 21431 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 42243 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 23035 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 30520 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

Трамп может использовать рычаг санкций на встрече с Путиным - министр финансов США

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп четко даст понять Путину на Аляске, что рассматриваются все варианты в отношении санкций. Санкции могут быть усилены, ослаблены или иметь временные рамки.

Трамп может использовать рычаг санкций на встрече с Путиным - министр финансов США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп четко даст понять главе кремля владимиру путину на Аляске, что "все варианты рассматриваются" относительно потенциального ослабления или усиления санкций против москвы, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Министр финансов США заявил, что санкции "могут быть увеличены, могут быть ослаблены и могут иметь временные рамки".

"Он четко даст понять президенту путину, что все варианты рассматриваются", - сказал Бессент в интервью Bloomberg Television.

Он добавил, что европейцам "нужно присоединиться к нам в этих санкциях" и "помочь создать больше рычагов влияния".

Союзники Украины рассматривают ослабление санкций против рф в случае соглашения о прекращении огня - СМИ13.08.25, 15:19 • 1282 просмотра

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Аляска
Скотт Бессент
Дональд Трамп
Соединённые Штаты