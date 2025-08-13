Трамп может использовать рычаг санкций на встрече с Путиным - министр финансов США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп четко даст понять главе кремля владимиру путину на Аляске, что "все варианты рассматриваются" относительно потенциального ослабления или усиления санкций против москвы, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Министр финансов США заявил, что санкции "могут быть увеличены, могут быть ослаблены и могут иметь временные рамки".

"Он четко даст понять президенту путину, что все варианты рассматриваются", - сказал Бессент в интервью Bloomberg Television.

Он добавил, что европейцам "нужно присоединиться к нам в этих санкциях" и "помочь создать больше рычагов влияния".

Союзники Украины рассматривают ослабление санкций против рф в случае соглашения о прекращении огня - СМИ