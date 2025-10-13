Нідерланди взяли під контроль китайського виробника напівпровідників Nexperia - FT

$41.600.10
48.110.10
ukenru
09:37 • 1840 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
Ексклюзив
08:59 • 10840 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 11047 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 19792 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 15728 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07 • 13854 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29 • 18550 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 34707 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 43128 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 67801 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
74%
750мм
Популярнi новини
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13 жовтня, 00:48 • 24394 перегляди
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes13 жовтня, 01:52 • 25930 перегляди
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13 жовтня, 02:25 • 16670 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам04:14 • 19815 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo05:19 • 33298 перегляди
Публікації
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 10870 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 19815 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 67812 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 112184 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 121276 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олена Сосєдка
Беньямін Нетаньягу
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Ізраїль
Донецька область
Китай
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 33990 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 65801 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 69207 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 70373 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 136421 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Fox News
Шахед-136
Brent

Нідерланди взяли під контроль китайського виробника напівпровідників Nexperia - FT

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Нідерландський уряд взяв під контроль китайську компанію Nexperia, виробника напівпровідників. Це зроблено для забезпечення мікросхемами автомобільної та побутової електроніки в Нідерландах та Європі.

Нідерланди взяли під контроль китайського виробника напівпровідників Nexperia - FT

Нідерландський уряд взяв під контроль китайську компанію - виробника напівпровідників Nexperia, що базується в Нідерландах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, це було зроблено з метою забезпечити достатню кількість мікросхем для автомобільної та побутової електроніки не лише в Нідерландах, а і в Європі в цілому.

Уряд країни застосував про доступність товарів через "загрозу для безперервності та збереження на території Нідерландів та Європи важливих технологічних знань і можливостей"

- йдеться в повідомленні Financial Times.

Додатково

Один з китайських інвестиційних консорціумів за підтримки уряду КНР придбав Nexperia за 2,75 млрд доларів в 2017 році. Це сталось після того, як компанія була виділена з NXP Semiconductors, нідерландського виробника мікросхем.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США не вводитимуть додаткові мита на китайські товари для припинення закупівель російської нафти.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Скотт Бессент
Financial Times
Європа
Нідерланди
Китай
Сполучені Штати Америки