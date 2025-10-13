Нидерланды взяли под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia - FT
Киев • УНН
Правительство Нидерландов взяло под контроль китайскую компанию-производителя полупроводников Nexperia, базирующуюся в Нидерландах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Подробности
Как сообщают СМИ, это было сделано с целью обеспечить достаточное количество микросхем для автомобильной и бытовой электроники не только в Нидерландах, но и в Европе в целом.
Правительство страны применило меры по доступности товаров из-за "угрозы для непрерывности и сохранения на территории Нидерландов и Европы важных технологических знаний и возможностей"
Дополнительно
Один из китайских инвестиционных консорциумов при поддержке правительства КНР приобрел Nexperia за 2,75 млрд долларов в 2017 году. Это произошло после того, как компания была выделена из NXP Semiconductors, нидерландского производителя микросхем.
Напомним
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары для прекращения закупок российской нефти.