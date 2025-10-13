Нидерланды взяли под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia - FT

Правительство Нидерландов взяло под контроль китайскую компанию-производителя полупроводников Nexperia, базирующуюся в Нидерландах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Как сообщают СМИ, это было сделано с целью обеспечить достаточное количество микросхем для автомобильной и бытовой электроники не только в Нидерландах, но и в Европе в целом.

Правительство страны применило меры по доступности товаров из-за "угрозы для непрерывности и сохранения на территории Нидерландов и Европы важных технологических знаний и возможностей"