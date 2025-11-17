Міністр фінансів США: виплати Трампа по 2000 доларів потребують схвалення Конгресу
Київ • УНН
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що пропозиція президента Дональда Трампа щодо виплати 2000 доларів "дивідендів" від тарифів громадянам США потребуватиме схвалення Конгресу. За різними даними, план Трампа може обійтися уряду США вдвічі дорожче, ніж прогнозувалося отримати у 2025 році.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що пропозиція президента Дональда Трампа щодо виплати 2000 доларів "дивідендів" від тарифів громадянам США потребуватиме схвалення Конгресу. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
За словами Бессента, для реалізації анонсованих главою Білого дому виплат потрібна підтримка законодавчого органу.
Побачимо. Нам потрібне законодавство для цього
Видання вказує, що, за різними даними, план Трампа може обійтися уряду США вдвічі дорожче, ніж прогнозувалося отримати у 2025 році.
Комітет, відповідальний за федеральний бюджет, ... оцінив попередню вартість пропозиції в 600 млрд доларів, якщо дивіденди будуть розподілені за принципом державних стимулюючих виплат під час пандемії COVID-19
ЗМІ додає, що за підсумками фінансового року, який закінчився у вересні, чистий дохід США від мит склав 195 млрд доларів. При цьому багато економістів прогнозують, що за весь 2025 календарний рік країна отримає близько 300 млрд доларів.
Нагадаємо
Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що кожен громадянин США отримає 2 тисячі доларів з доходів від нових тарифів. Він також зазначив, що США отримують трильйони доларів, і країна виплачуватиме свій борг громадянам.
Сенат США проголосував проти глобальних мит Трампа стосовно 100 країн30.10.25, 22:14 • 3144 перегляди