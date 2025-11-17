Министр финансов США: выплаты Трампа по 2000 долларов требуют одобрения Конгресса

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что предложение президента Дональда Трампа о выплате 2000 долларов «дивидендов» от тарифов гражданам США потребует одобрения Конгресса. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

По словам Бессента, для реализации анонсированных главой Белого дома выплат нужна поддержка законодательного органа.

Посмотрим. Нам нужно законодательство для этого

Издание указывает, что, по разным данным, план Трампа может обойтись правительству США вдвое дороже, чем прогнозировалось получить в 2025 году.

Комитет, ответственный за федеральный бюджет, ... оценил предварительную стоимость предложения в 600 млрд долларов, если дивиденды будут распределены по принципу государственных стимулирующих выплат во время пандемии COVID-19