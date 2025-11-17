$42.060.00
18:56
Министр финансов США: выплаты Трампа по 2000 долларов требуют одобрения Конгресса

Киев • УНН

 446 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что предложение президента Дональда Трампа о выплате 2000 долларов «дивидендов» от тарифов гражданам США потребует одобрения Конгресса. По разным данным, план Трампа может обойтись правительству США вдвое дороже, чем прогнозировалось получить в 2025 году.

Министр финансов США: выплаты Трампа по 2000 долларов требуют одобрения Конгресса

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что предложение президента Дональда Трампа о выплате 2000 долларов «дивидендов» от тарифов гражданам США потребует одобрения Конгресса. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

По словам Бессента, для реализации анонсированных главой Белого дома выплат нужна поддержка законодательного органа.

Посмотрим. Нам нужно законодательство для этого

- сказал министр финансов США.

Издание указывает, что, по разным данным, план Трампа может обойтись правительству США вдвое дороже, чем прогнозировалось получить в 2025 году.

Комитет, ответственный за федеральный бюджет, ... оценил предварительную стоимость предложения в 600 млрд долларов, если дивиденды будут распределены по принципу государственных стимулирующих выплат во время пандемии COVID-19

- говорится в статье.

СМИ добавляет, что по итогам финансового года, который закончился в сентябре, чистый доход США от пошлин составил 195 млрд долларов. При этом многие экономисты прогнозируют, что за весь 2025 календарный год страна получит около 300 млрд долларов.

Напомним

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что каждый гражданин США получит 2 тысячи долларов из доходов от новых тарифов. Он также отметил, что США получают триллионы долларов, и страна будет выплачивать свой долг гражданам.

Вадим Хлюдзинский

