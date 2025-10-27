$41.900.00
ukenru
18:56 • 9858 перегляди
"Він російський пропагандист": Бессент жорстко розкритикував головного переговірника путіна дмітрієва

Київ • УНН

 534 перегляди

За словами міністра фінансів США, заява дмитрієва про те, що санкції США проти компаній "роснефть" і "лукойл" не вплинуть на економіку рф, не відповідають дійсності. Як сказав Бессент, саме нафта фінансує російську військову машину.

"Він російський пропагандист": Бессент жорстко розкритикував головного переговірника путіна дмітрієва

Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю CBS News назвав спеціального посланця рф кирила дмитрієва "російським пропагандистом". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Коментуючи заяву дмитрієва про те, що санкції, накладені США на компанії "роснефть" і "лукойл" абсолютно ніяк не вплинуть на економіку рф, Бессент відповів, що "росія відчує біль негайно".

Ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист? Я маю на увазі, що ще він скаже? Що, ой, це буде жахливо, і це посадить путіна за стіл переговорів? Звичайно, російська економіка - це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, я вважаю, перевищує 20%, і все, що ми робимо, призведе до того, що путін сяде за стіл переговорів

- сказав міністр фінансів США.

Він додав, що саме нафта фінансує російську військову машину, "і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його (російського диктатора володимира путіна - ред.) прибутки".

"Вони, здається, використовують фразу: "Ми імунізували економіку проти цього". Так ось, вони не імунізували економіку. Їхні доходи від нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком. Я підозрюю, що це може призвести до падіння їх ще на 20 або 30%. Президента Трампа критикували за те, що він робить недостатньо. Він робить свій сміливий маневр, а потім ви цитуєте російського пропагандиста", - резюмував Бессент.

Нагадаємо

Під час нещодавнього візиту до США спеціальний посланець президента росії володимира путіна кирило дмитрієв заявив, що американські нафтові санкції дадуть зворотний ефект і що "це лише призведе до зростання цін на бензин на американських заправках".

Вадим Хлюдзинський

