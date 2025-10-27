$41.900.00
18:56 • 9704 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября, 15:25 • 20109 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 22934 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 23037 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 29387 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 23192 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 19618 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 38327 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14389 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13925 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

"Он российский пропагандист": Бессент жестко раскритиковал главного переговорщика путина дмитриева

Киев • УНН

 • 338 просмотра

По словам министра финансов США, заявление дмитриева о том, что санкции США против компаний "роснефть" и "лукойл" не повлияют на экономику рф, не соответствуют действительности. Как сказал Бессент, именно нефть финансирует российскую военную машину.

"Он российский пропагандист": Бессент жестко раскритиковал главного переговорщика путина дмитриева

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью CBS News назвал специального посланника РФ Кирилла Дмитриева "российским пропагандистом". Об этом сообщает УНН.

Детали

Комментируя заявление Дмитриева о том, что санкции, наложенные США на компании "Роснефть" и "Лукойл", абсолютно никак не повлияют на экономику РФ, Бессент ответил, что "Россия почувствует боль немедленно".

Вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Я имею в виду, что еще он скажет? Что, ой, это будет ужасно, и это посадит Путина за стол переговоров? Конечно, российская экономика — это экономика военного времени. Рост практически нулевой. Инфляция, я считаю, превышает 20%, и все, что мы делаем, приведет к тому, что Путин сядет за стол переговоров

- сказал министр финансов США.

Он добавил, что именно нефть финансирует российскую военную машину, "и я думаю, что мы можем существенно уменьшить его (российского диктатора Владимира Путина - ред.) доходы".

"Они, кажется, используют фразу: "Мы иммунизировали экономику против этого". Так вот, они не иммунизировали экономику. Их доходы от нефти сократились на 20% по сравнению с прошлым годом. Я подозреваю, что это может привести к падению их еще на 20 или 30%. Президента Трампа критиковали за то, что он делает недостаточно. Он делает свой смелый маневр, а потом вы цитируете российского пропагандиста", - резюмировал Бессент.

Напомним

Во время недавнего визита в США специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что американские нефтяные санкции дадут обратный эффект и что "это лишь приведет к росту цен на бензин на американских заправках".

Россия использует визит Дмитриева для распространения кремлевских нарративов в инфопространстве США - ISW26.10.25, 08:07 • 9244 просмотра

Вадим Хлюдзинский

