"Он российский пропагандист": Бессент жестко раскритиковал главного переговорщика путина дмитриева

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью CBS News назвал специального посланника РФ Кирилла Дмитриева "российским пропагандистом". Об этом сообщает УНН.

Детали

Комментируя заявление Дмитриева о том, что санкции, наложенные США на компании "Роснефть" и "Лукойл", абсолютно никак не повлияют на экономику РФ, Бессент ответил, что "Россия почувствует боль немедленно".

Вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Я имею в виду, что еще он скажет? Что, ой, это будет ужасно, и это посадит Путина за стол переговоров? Конечно, российская экономика — это экономика военного времени. Рост практически нулевой. Инфляция, я считаю, превышает 20%, и все, что мы делаем, приведет к тому, что Путин сядет за стол переговоров - сказал министр финансов США.

Он добавил, что именно нефть финансирует российскую военную машину, "и я думаю, что мы можем существенно уменьшить его (российского диктатора Владимира Путина - ред.) доходы".

"Они, кажется, используют фразу: "Мы иммунизировали экономику против этого". Так вот, они не иммунизировали экономику. Их доходы от нефти сократились на 20% по сравнению с прошлым годом. Я подозреваю, что это может привести к падению их еще на 20 или 30%. Президента Трампа критиковали за то, что он делает недостаточно. Он делает свой смелый маневр, а потом вы цитируете российского пропагандиста", - резюмировал Бессент.

Напомним

Во время недавнего визита в США специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что американские нефтяные санкции дадут обратный эффект и что "это лишь приведет к росту цен на бензин на американских заправках".

Россия использует визит Дмитриева для распространения кремлевских нарративов в инфопространстве США - ISW