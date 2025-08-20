США отримують 10% націнки від продажу зброї Європі, яка потім вирушає до України - глава Мінфіну Бесент

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент заявив, що США продають зброю Європі, яка потім перепродає її Україні з 10% націнкою. Ці кошти можуть бути використані для забезпечення гарантій безпеки України, сказав Бесент в ефірі Fox News.

Деталі

Під час інтерв'ю міністра запитали, скільки США заплатять за можливу повітряну підтримку України, про що раніше заявив Трамп. Очільник Білого дому сказав, що Сполучені Штати можуть зробити внесок у гарантії безпеки України.

Я думаю, що президент Трамп зараз дуже пильний. Ми продаємо зброю європейцям, які потім продають її українцям. А президент Трамп бере 10% націнку на зброю. Тож, можливо, ці 10% покриють вартість повітряного прикриття - сказав Бессент.

Він також зазначив, що припинення війни є передумовою для глибшої економічної співпраці з Україною, хоча початкові інвестиції розпочнуться раніше.

Конфлікт має припинитися, щоб економічне партнерство справді набуло чинності. Ми збираємося почати з деяких інвестицій зараз - додав він.

Доповнення

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що гарантії безпеки "стануть основою будь-якої мирної угоди" з Україною. Він наголосив, що рішення про укладення миру залишається за президентом Зеленським.