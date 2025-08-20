США отримують 10% націнки від продажу зброї Європі, яка потім вирушає до України - глава Мінфіну Бесент

$41.360.10
Ексклюзив
08:52 • 348 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 16908 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 12724 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 15156 перегляди
19 серпня, 21:51 • 17947 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 17947 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 120561 перегляди
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 106491 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 106491 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 100493 перегляди
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 37911 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 37911 перегляди
19 серпня, 07:29 • 100586 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100586 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
08:14 • 16966 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 120600 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 120600 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 106519 перегляди
19 серпня, 11:42 • 72218 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 100518 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 100518 перегляди
08:11 • 4666 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
19 серпня, 17:03 • 23869 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами
19 серпня, 10:46 • 59057 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині
19 серпня, 05:54 • 122320 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф
18 серпня, 17:45 • 73246 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"
США отримують 10% націнки від продажу зброї Європі, яка потім вирушає до України - глава Мінфіну Бесент

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що США продають зброю Європі, яка потім перепродає її Україні з 10% націнкою. Ці кошти можуть бути використані для забезпечення гарантій безпеки України.

США отримують 10% націнки від продажу зброї Європі, яка потім вирушає до України - глава Мінфіну Бесент

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент заявив, що США продають зброю Європі, яка потім перепродає її Україні з 10% націнкою. Ці кошти можуть бути використані для забезпечення гарантій безпеки України, сказав Бесент в ефірі Fox News.

Деталі

Під час інтерв'ю міністра запитали, скільки США заплатять за можливу повітряну підтримку України, про що раніше заявив Трамп. Очільник Білого дому сказав, що Сполучені Штати можуть зробити внесок у гарантії безпеки України.

Я думаю, що президент Трамп зараз дуже пильний. Ми продаємо зброю європейцям, які потім продають її українцям. А президент Трамп бере 10% націнку на зброю. Тож, можливо, ці 10% покриють вартість повітряного прикриття

 - сказав Бессент.

Він також зазначив, що припинення війни є передумовою для глибшої економічної співпраці з Україною, хоча початкові інвестиції розпочнуться раніше.

Конфлікт має припинитися, щоб економічне партнерство справді набуло чинності. Ми збираємося почати з деяких інвестицій зараз

- додав він.

Доповнення

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що гарантії безпеки "стануть основою будь-якої мирної угоди" з Україною. Він наголосив, що рішення про укладення миру залишається за президентом Зеленським.

Президент сказав, що українці насправді можуть укласти мирну угоду, якщо захочуть. Зараз ми не кажемо, що вони повинні її прийняти. Президент також сказав, що це рішення ухвалюватиме президент Зеленський. Я думаю, що це рішення почнеться з гарантій безпеки. Вони хочуть переконатися, що це ніколи більше не повториться з ними, і саме так вони повинні думати

- сказав Віткофф в програмі "Hannity" на Fox News.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Скотт Бессент
Fox News
Білий дім
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна