США получают 10% наценки от продажи оружия Европе, которое затем отправляется в Украину - глава Минфина Бесент

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бесент заявил, что США продают оружие Европе, которая затем перепродает его Украине с 10% наценкой. Эти средства могут быть использованы для обеспечения гарантий безопасности Украины, сказал Бесент в эфире Fox News.

Во время интервью министра спросили, сколько США заплатят за возможную воздушную поддержку Украины, о чем ранее заявил Трамп. Глава Белого дома сказал, что Соединенные Штаты могут внести вклад в гарантии безопасности Украины.

Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам. А президент Трамп берет 10% наценку на оружие. Так что, возможно, эти 10% покроют стоимость воздушного прикрытия

Он также отметил, что прекращение войны является предпосылкой для более глубокого экономического сотрудничества с Украиной, хотя первоначальные инвестиции начнутся раньше.

Конфликт должен прекратиться, чтобы экономическое партнерство действительно вступило в силу. Мы собираемся начать с некоторых инвестиций сейчас

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что гарантии безопасности "станут основой любого мирного соглашения" с Украиной. Он подчеркнул, что решение о заключении мира остается за президентом Зеленским.

Президент сказал, что украинцы на самом деле могут заключить мирное соглашение, если захотят. Сейчас мы не говорим, что они должны его принять. Президент также сказал, что это решение будет принимать президент Зеленский. Я думаю, что это решение начнется с гарантий безопасности. Они хотят убедиться, что это никогда больше не повторится с ними, и именно так они должны думать