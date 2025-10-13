Большинство поляков верят в защиту США в случае нападения РФ - результаты опроса

$41.600.10
Эксклюзив
14:15 • 494 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в Украине
13:46 • 2294 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей
12:44 • 7390 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10626 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14106 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11414 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13264 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17843 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25826 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24722 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожары
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дня
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 30397 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay's представляет обновление бренда
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхте
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерам
Большинство поляков верят в защиту США в случае нападения РФ - результаты опроса

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Более 63% поляков убеждены, что США защитят их от российской агрессии. Лишь четверть опрошенных сомневаются в готовности американских союзников прийти на помощь.

Большинство поляков верят в защиту США в случае нападения РФ - результаты опроса

Большинство поляков уверены, что США защитят их в случае нападения России, свидетельствуют результаты нового опроса. Лишь четверть респондентов сомневается в готовности американских союзников прийти на помощь. Об этом говорится в материале Gazeta Prawna, пишет УНН.

Подробности

Согласно результатам опроса, 63,8% поляков считают, что в случае вооруженного нападения России на Польшу американские войска встанут на их защиту. Каждый четвертый (25,8%) не рассчитывает на военную поддержку из-за рубежа и демонстрирует значительно больший скепсис.

российские спецслужбы распространяют фейк о подготовке "нападения Украины" на Польшу10.10.25, 19:55 • 4785 просмотров

Исследование, проведенное Университетом социальных и гуманитарных наук и CBOS для издания DGP, показало, что высокое доверие поляков к США основывается на многолетнем политическом консенсусе: все основные политические силы в Польше соглашались относительно важности роли Вашингтона в обеспечении безопасности страны. 

Поэтому, независимо от политических предпочтений, граждане видят США как союзника 

– отмечают исследователи.

Опрос также показал, что наибольшее доверие к американским союзническим обязательствам выражают правые политические группы (71,4%) и молодежь: среди двух самых молодых возрастных категорий положительные ответы превышают 70%.

Европарламент призвал к ответу ЕС на российские нарушения и гибридную войну: включая уничтожение воздушных угроз09.10.25, 14:48 • 3081 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Европейский парламент
Соединённые Штаты
Украина
Польша