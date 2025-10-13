Большинство поляков верят в защиту США в случае нападения РФ - результаты опроса

Большинство поляков уверены, что США защитят их в случае нападения России, свидетельствуют результаты нового опроса. Лишь четверть респондентов сомневается в готовности американских союзников прийти на помощь. Об этом говорится в материале Gazeta Prawna, пишет УНН.

Подробности

Согласно результатам опроса, 63,8% поляков считают, что в случае вооруженного нападения России на Польшу американские войска встанут на их защиту. Каждый четвертый (25,8%) не рассчитывает на военную поддержку из-за рубежа и демонстрирует значительно больший скепсис.

Исследование, проведенное Университетом социальных и гуманитарных наук и CBOS для издания DGP, показало, что высокое доверие поляков к США основывается на многолетнем политическом консенсусе: все основные политические силы в Польше соглашались относительно важности роли Вашингтона в обеспечении безопасности страны.

Поэтому, независимо от политических предпочтений, граждане видят США как союзника – отмечают исследователи.

Опрос также показал, что наибольшее доверие к американским союзническим обязательствам выражают правые политические группы (71,4%) и молодежь: среди двух самых молодых возрастных категорий положительные ответы превышают 70%.

