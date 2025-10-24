$41.900.14
Более 90% украинцев негативно относятся к россии и ее гражданам - опрос КМИС

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Согласно опросу КМИС, абсолютное большинство украинцев (более 90%) негативно относятся к рф и ее гражданам. 82% опрошенных считают, что россиян не следует впускать в Украину.

Более 90% украинцев негативно относятся к россии и ее гражданам - опрос КМИС

Абсолютное большинство граждан Украины (более 90%) негативно относятся к российской федерации и ее гражданам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Детали

Опрос проводился в период со 2 по 14 сентября текущего года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1023 респондента в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству Украины областях.

По результатам опроса, большинство населения Украины – от 92% на Западе до 80% на Востоке – негативно относятся к россиянам. Доля тех, кто относится хорошо, варьирует от лишь 3-4% на Западе, в Центре и на Юге до 9% на Востоке.

8% украинцев, согласно опросу, хорошо относятся к россиянам, проживающим в государстве-агрессоре, тогда как 85% выразили негативное отношение.

По состоянию на сентябрь 2025 года абсолютное большинство украинцев во всех регионах – от 91% на Западе до 73% на Востоке – плохо относятся к россиянам – жителям рф.

По шкале социальной дистанции Богардуса среднее значение отношения украинцев к россиянам составляет 6,5 из 7 возможных баллов – это означает максимальную дистанцию. При этом 82% опрошенных заявили, что россиян не следует впускать в Украину.

В то же время заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что украинцев, независимо от региона проживания и языка повседневного общения, объединяет консолидированная позиция в отношении россиян. Он призвал украинских политиков, журналистов и общественных деятелей использовать этот объединяющий потенциал для укрепления национального единства.

Также он призвал западных партнеров Украины не путать русский язык с русской идентичностью.

И украиноязычный житель Запада, и русскоязычный житель Востока – все мы украинцы. русскоязычные украинцы – это патриоты, которые не желают жить в россии. Поэтому прикрываться фактом использования русского языка для оправдания территориальных потерь – ошибочная политика

- говорится в заявлении.

Напомним

Как сообщал УНН, более 63% поляков убеждены, что США защитят их от российской агрессии. Лишь четверть опрошенных сомневаются в готовности американцев прийти на помощь.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
