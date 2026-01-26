Из-за нового вируса, передающегося от летучих мышей и свиней, в странах Азии вводят усиленный санитарный контроль

Ряд азиатских государств, в частности Таиланд, Непал и Тайвань, срочно вернули меры медицинского скрининга для авиапассажиров по образцу пандемии Covid-19. Причиной стала вспышка смертельно опасного вируса Нипах в штате Западная Бенгалия (Индия), где болезнь обнаружили у персонала одной из больниц, что заставило более сотни человек уйти на карантин. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Вирус Нипах передается человеку от инфицированных летучих мышей и свиней, а также через тесный контакт между людьми, вызывая тяжелые осложнения. Из-за подтвержденных случаев заболевания среди медиков в Калькутте, аэропорты Таиланда – Суварнабхуми, Дон Муанг и Пхукет – начали тщательный мониторинг пассажиров на наличие лихорадки. Путешественникам из зоны риска выдают специальные карточки с инструкциями, а лиц с симптомами немедленно переводят в карантинные центры.

Департамент контроля и профилактики заболеваний Таиланда начинает с 25 января проверять путешественников из Западной Бенгалии (Индия) в аэропортах Суварнабхуми и Дон Муанг из-за вспышки вируса Нипах. Представители здравоохранения внедряют строгие меры, поскольку пассажиры демонстрируют отличное сотрудничество на контрольно-пропускных пунктах – заявило правительство Таиланда.

Несмотря на то, что в самом королевстве случаев еще не зафиксировано, премьер-министр Анутин Чарнвиракул подчеркнул необходимость поддержания высочайшего уровня наблюдения.

Санитарная безопасность и международное авиасообщение

Особое внимание уделяется рейсам индийской авиакомпании Indigo, которая осуществляет прямое сообщение между Калькуттой и Пхукетом. В аэропортах не только проверяют состояние здоровья людей, но и усилили графики дезинфекции и уборки помещений. Специалисты отмечают, что опыт пандемии коронавируса позволил странам региона быстро развернуть необходимую инфраструктуру для сдерживания новой угрозы.

Чиновники здравоохранения Непала и Тайваня также подтвердили готовность к введению аналогичных ограничений для всех прибывших из пострадавшего региона. Сейчас основная цель медицинских служб – предотвратить выход вируса за пределы индийского штата, поскольку Нипах имеет значительно более высокий уровень смертности по сравнению с большинством известных вирусных инфекций.

