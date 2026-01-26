Из-за нового вируса, передающегося от летучих мышей и свиней, в странах Азии вводят усиленный санитарный контроль

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 3926 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 9586 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 16467 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 15717 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 32570 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 18466 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 32888 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 22325 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27340 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 37050 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
96%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 25677 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 22204 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 22260 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 16752 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 8892 просмотра
публикации
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 16445 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 32551 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 22454 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 32879 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 110814 просмотра
Актуальные люди
Илон Маск
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Никол Пашинян
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Сумская область
Реклама
УНН Lite
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 5086 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 30998 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 30506 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 46537 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 46324 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Financial Times

Из-за нового вируса, передающегося от летучих мышей и свиней, в странах Азии вводят усиленный санитарный контроль

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Ряд азиатских стран, включая Таиланд, Непал и Тайвань, вводят медицинский скрининг для авиапассажиров из-за вспышки вируса Нипах в Индии. Вирус передается от летучих мышей и свиней, а также между людьми, вызывая тяжелые осложнения.

Из-за нового вируса, передающегося от летучих мышей и свиней, в странах Азии вводят усиленный санитарный контроль

Ряд азиатских государств, в частности Таиланд, Непал и Тайвань, срочно вернули меры медицинского скрининга для авиапассажиров по образцу пандемии Covid-19. Причиной стала вспышка смертельно опасного вируса Нипах в штате Западная Бенгалия (Индия), где болезнь обнаружили у персонала одной из больниц, что заставило более сотни человек уйти на карантин. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Подробности

Вирус Нипах передается человеку от инфицированных летучих мышей и свиней, а также через тесный контакт между людьми, вызывая тяжелые осложнения. Из-за подтвержденных случаев заболевания среди медиков в Калькутте, аэропорты Таиланда – Суварнабхуми, Дон Муанг и Пхукет – начали тщательный мониторинг пассажиров на наличие лихорадки. Путешественникам из зоны риска выдают специальные карточки с инструкциями, а лиц с симптомами немедленно переводят в карантинные центры.

Сезон гриппа выглядит мрачным на фоне появления H3N2 с мутациями - СМИ14.11.25, 09:16 • 3803 просмотра

Департамент контроля и профилактики заболеваний Таиланда начинает с 25 января проверять путешественников из Западной Бенгалии (Индия) в аэропортах Суварнабхуми и Дон Муанг из-за вспышки вируса Нипах. Представители здравоохранения внедряют строгие меры, поскольку пассажиры демонстрируют отличное сотрудничество на контрольно-пропускных пунктах

– заявило правительство Таиланда.

Несмотря на то, что в самом королевстве случаев еще не зафиксировано, премьер-министр Анутин Чарнвиракул подчеркнул необходимость поддержания высочайшего уровня наблюдения.

Санитарная безопасность и международное авиасообщение

Особое внимание уделяется рейсам индийской авиакомпании Indigo, которая осуществляет прямое сообщение между Калькуттой и Пхукетом. В аэропортах не только проверяют состояние здоровья людей, но и усилили графики дезинфекции и уборки помещений. Специалисты отмечают, что опыт пандемии коронавируса позволил странам региона быстро развернуть необходимую инфраструктуру для сдерживания новой угрозы.

Чиновники здравоохранения Непала и Тайваня также подтвердили готовность к введению аналогичных ограничений для всех прибывших из пострадавшего региона. Сейчас основная цель медицинских служб – предотвратить выход вируса за пределы индийского штата, поскольку Нипах имеет значительно более высокий уровень смертности по сравнению с большинством известных вирусных инфекций. 

Новые варианты птичьего гриппа H5N1 показали повышенную способность инфицировать коров: почему новое открытие важно16.12.25, 09:43 • 3634 просмотра

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Животные
Таиланд
Непал
Индия
Тайвань