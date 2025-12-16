Новые варианты птичьего гриппа H5N1 показали повышенную способность инфицировать коров: почему новое открытие важно

$42.250.05
03:55 • 8926 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 17907 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00 • 14959 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 15232 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 14286 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 11211 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10202 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 14131 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 43002 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 36696 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным15 декабря, 22:21
Задержан подозреваемый в теракте на ярмарке в Магдебурге15 декабря, 22:44
российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState16 декабря, 00:35
Китай забирает у Японии последних панд: страна впервые за 50 лет останется без этих больших животных03:17
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер04:19
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 49167 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 45483 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 52244 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 99337 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 117383 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Европа
Германия
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 32156 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 49456 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 50126 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 54165 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 88976 просмотра
The Washington Post
Тесла Модель Y
Шахед-136
Новые варианты птичьего гриппа H5N1 показали повышенную способность инфицировать коров: почему новое открытие важно

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Исследование показало, что некоторые новые варианты вируса птичьего гриппа H5N1 лучше заражают клетки коров, чем более старые. Это подчеркивает необходимость мониторинга, поскольку вирус распространяется среди молочного скота и представляет потенциальную пандемическую угрозу.

Новые варианты птичьего гриппа H5N1 показали повышенную способность инфицировать коров: почему новое открытие важно

Вирус птичьего гриппа H5N1, широко известный как птичий грипп, вызывает вспышки заболевания среди молочных коров в Соединенных Штатах с марта 2024 года. Теперь ученые, изучающие адаптацию вирусов птичьего гриппа H5N1 к коровам, обнаружили, что некоторые из новых вариантов способны лучше заражать клетки и ткани коров, чем некоторые более старые варианты, пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications и проведенное учеными из Центра вирусологических исследований MRC при Университете Глазго, изучило большую панель вирусов, представляющих более 60 лет эволюции H5N1. Исследователи говорят, что их результаты подчеркивают острую необходимость продолжения тестирования и мониторинга, особенно по мере того, как вирус продолжает распространяться среди молочного скота и остается потенциальной пандемической угрозой.

Выявление H5N1 у коров весной 2024 года стало большим сюрпризом, поскольку ранее считалось, что вирусы гриппа не вызывают вспышек заболевания среди крупного рогатого скота. Однако вирус H5N1 известен своей способностью распространяться среди млекопитающих, что вызывает опасения относительно его дальнейшего распространения на другие виды животных. Поскольку вирус продолжает циркулировать и адаптироваться среди млекопитающих, существует риск появления новых штаммов, которые лучше способны инфицировать человека. Это подчеркивает важность постоянного наблюдения за домашними животными, включая сельскохозяйственных.

Исследование показало, что способность вирусов H5N1 инфицировать клетки коров и ткани молочной железы не контролируется несколькими вирусными генами и зависит от изменений, которые вирусы постепенно приобретали со временем. Исследователи также обнаружили, что вирусы птичьего гриппа сильно различаются по способности размножаться в клетках коров. Это означает, что некоторые вирусы птичьего гриппа уже могут быть ближе других к способности инфицировать крупный рогатый скот и, возможно, других млекопитающих.

Профессор Пабло Мурсия из Центра исследований вирусов MRC при Университете Глазго сказал: "Вирусы гриппа постоянно меняются, и эта быстрая эволюция позволяет им заражать новые виды животных. Чем лучше они адаптируются к заражению млекопитающих, тем больше шансов заразить и адаптироваться к человеку - как мы видели во время пандемии свиного гриппа 2009 года".

Профессор Массимо Пальмарини из Медицинского центра Эразмуса и Центра исследований вирусов MRC при Университете Глазго добавил: "Наша работа показывает, что различные вирусы птичьего гриппа имеют очень разные способности заражать клетки и ткани коров. Хотя штамм, который распространяется ныне среди крупного рогатого скота в США, безусловно, является наиболее адаптированным на данный момент, существуют и другие вирусы птиц, которые потенциально могут заразить коров, если им предоставить такую возможность".

По миру распространяется новая волна гриппа: медики обеспокоены штаммом H3N211.12.25, 20:32 • 9071 просмотр

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Животные
Соединённые Штаты