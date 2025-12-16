Новые варианты птичьего гриппа H5N1 показали повышенную способность инфицировать коров: почему новое открытие важно

Вирус птичьего гриппа H5N1, широко известный как птичий грипп, вызывает вспышки заболевания среди молочных коров в Соединенных Штатах с марта 2024 года. Теперь ученые, изучающие адаптацию вирусов птичьего гриппа H5N1 к коровам, обнаружили, что некоторые из новых вариантов способны лучше заражать клетки и ткани коров, чем некоторые более старые варианты, пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications и проведенное учеными из Центра вирусологических исследований MRC при Университете Глазго, изучило большую панель вирусов, представляющих более 60 лет эволюции H5N1. Исследователи говорят, что их результаты подчеркивают острую необходимость продолжения тестирования и мониторинга, особенно по мере того, как вирус продолжает распространяться среди молочного скота и остается потенциальной пандемической угрозой.

Выявление H5N1 у коров весной 2024 года стало большим сюрпризом, поскольку ранее считалось, что вирусы гриппа не вызывают вспышек заболевания среди крупного рогатого скота. Однако вирус H5N1 известен своей способностью распространяться среди млекопитающих, что вызывает опасения относительно его дальнейшего распространения на другие виды животных. Поскольку вирус продолжает циркулировать и адаптироваться среди млекопитающих, существует риск появления новых штаммов, которые лучше способны инфицировать человека. Это подчеркивает важность постоянного наблюдения за домашними животными, включая сельскохозяйственных.

Исследование показало, что способность вирусов H5N1 инфицировать клетки коров и ткани молочной железы не контролируется несколькими вирусными генами и зависит от изменений, которые вирусы постепенно приобретали со временем. Исследователи также обнаружили, что вирусы птичьего гриппа сильно различаются по способности размножаться в клетках коров. Это означает, что некоторые вирусы птичьего гриппа уже могут быть ближе других к способности инфицировать крупный рогатый скот и, возможно, других млекопитающих.

Профессор Пабло Мурсия из Центра исследований вирусов MRC при Университете Глазго сказал: "Вирусы гриппа постоянно меняются, и эта быстрая эволюция позволяет им заражать новые виды животных. Чем лучше они адаптируются к заражению млекопитающих, тем больше шансов заразить и адаптироваться к человеку - как мы видели во время пандемии свиного гриппа 2009 года".

Профессор Массимо Пальмарини из Медицинского центра Эразмуса и Центра исследований вирусов MRC при Университете Глазго добавил: "Наша работа показывает, что различные вирусы птичьего гриппа имеют очень разные способности заражать клетки и ткани коров. Хотя штамм, который распространяется ныне среди крупного рогатого скота в США, безусловно, является наиболее адаптированным на данный момент, существуют и другие вирусы птиц, которые потенциально могут заразить коров, если им предоставить такую возможность".

