"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 17772 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 14831 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 15115 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 14197 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 11161 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10163 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14125 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 42990 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36686 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Нові варіанти пташиного грипу H5N1 показали підвищену здатність інфікувати корів: чому нове відкриття важливе

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Дослідження виявило, що деякі нові варіанти вірусу пташиного грипу H5N1 краще заражають клітини корів, ніж старіші. Це підкреслює необхідність моніторингу, оскільки вірус поширюється серед молочної худоби та становить потенційну пандемічну загрозу.

Нові варіанти пташиного грипу H5N1 показали підвищену здатність інфікувати корів: чому нове відкриття важливе

Вірус пташиного грипу H5N1, широко відомий як пташиний грип, спричиняє спалахи захворювання серед молочних корів у Сполучених Штатах з березня 2024 року. Тепер вчені, які вивчають адаптацію вірусів пташиного грипу H5N1 до корів, виявили, що деякі з нових варіантів здатні краще заражати клітини і тканини корів, ніж деякі старіші варіанти, пише УНН з посиланням на Phys.org.

Деталі

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications та проведене вченими з Центру вірусологічних досліджень MRC при Університеті Глазго, вивчило велику панель вірусів, що становлять понад 60 років еволюції H5N1. Дослідники кажуть, що їхні результати наголошують на гострій необхідності продовження тестування та моніторингу, особливо у міру того, як вірус продовжує поширюватися серед молочної худоби і залишається потенційною пандемічною загрозою.

Виявлення H5N1 у корів навесні 2024-го стало великим сюрпризом, оскільки раніше вважалося, що віруси грипу не викликають спалахів захворювання серед великої рогатої худоби. Однак вірус H5N1 відомий своєю здатністю поширюватися серед ссавців, що викликає побоювання щодо його подальшого поширення на інші види тварин. Оскільки вірус продовжує циркулювати та адаптуватися серед ссавців, існує ризик появи нових штамів, які краще здатні інфікувати людину. Це наголошує на важливості постійного спостереження за домашніми тваринами, включаючи сільськогосподарських.

Дослідження показало, що здатність вірусів H5N1 інфікувати клітини корів і тканини молочної залози не контролюється кількома вірусними генами і залежить від змін, які віруси поступово набували з часом. Дослідники також виявили, що віруси пташиного грипу сильно розрізняються за здатністю розмножуватися у клітинах корів. Це означає, що деякі віруси пташиного грипу вже можуть бути ближчими за інших до здатності інфікувати велику рогату худобу і, можливо, інших ссавців.

Професор Пабло Мурсія із Центру досліджень вірусів MRC при Університеті Глазго сказав: "Віруси грипу постійно змінюються, і ця швидка еволюція дозволяє їм заражати нові види тварин. Чим краще вони адаптуються до зараження ссавців, тим більше шансів заразити і адаптуватися до людини - як ми бачили під час пандемії свинячого грипу 2009 року".

Професор Массімо Пальмаріні з Медичного центру Еразмуса та Центру досліджень вірусів MRC при Університеті Глазго додав: "Наша робота показує, що різні віруси пташиного грипу мають дуже різні здібності заражати клітини і тканини корів. Хоча штам, який розповсюджується нині серед великої рогатої худоби в США, безумовно, є найбільш адаптованим на цей момент, існують і інші віруси птахів, які потенційно можуть заразити корів, якщо їм надати таку можливість".

Світом шириться нова хвиля грипу: медики стурбовані штамом H3N211.12.25, 20:32 • 9071 перегляд

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини Світу
Тварини
Сполучені Штати Америки