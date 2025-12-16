Нові варіанти пташиного грипу H5N1 показали підвищену здатність інфікувати корів: чому нове відкриття важливе

Вірус пташиного грипу H5N1, широко відомий як пташиний грип, спричиняє спалахи захворювання серед молочних корів у Сполучених Штатах з березня 2024 року. Тепер вчені, які вивчають адаптацію вірусів пташиного грипу H5N1 до корів, виявили, що деякі з нових варіантів здатні краще заражати клітини і тканини корів, ніж деякі старіші варіанти, пише УНН з посиланням на Phys.org.

Деталі

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications та проведене вченими з Центру вірусологічних досліджень MRC при Університеті Глазго, вивчило велику панель вірусів, що становлять понад 60 років еволюції H5N1. Дослідники кажуть, що їхні результати наголошують на гострій необхідності продовження тестування та моніторингу, особливо у міру того, як вірус продовжує поширюватися серед молочної худоби і залишається потенційною пандемічною загрозою.

Виявлення H5N1 у корів навесні 2024-го стало великим сюрпризом, оскільки раніше вважалося, що віруси грипу не викликають спалахів захворювання серед великої рогатої худоби. Однак вірус H5N1 відомий своєю здатністю поширюватися серед ссавців, що викликає побоювання щодо його подальшого поширення на інші види тварин. Оскільки вірус продовжує циркулювати та адаптуватися серед ссавців, існує ризик появи нових штамів, які краще здатні інфікувати людину. Це наголошує на важливості постійного спостереження за домашніми тваринами, включаючи сільськогосподарських.

Дослідження показало, що здатність вірусів H5N1 інфікувати клітини корів і тканини молочної залози не контролюється кількома вірусними генами і залежить від змін, які віруси поступово набували з часом. Дослідники також виявили, що віруси пташиного грипу сильно розрізняються за здатністю розмножуватися у клітинах корів. Це означає, що деякі віруси пташиного грипу вже можуть бути ближчими за інших до здатності інфікувати велику рогату худобу і, можливо, інших ссавців.

Професор Пабло Мурсія із Центру досліджень вірусів MRC при Університеті Глазго сказав: "Віруси грипу постійно змінюються, і ця швидка еволюція дозволяє їм заражати нові види тварин. Чим краще вони адаптуються до зараження ссавців, тим більше шансів заразити і адаптуватися до людини - як ми бачили під час пандемії свинячого грипу 2009 року".

Професор Массімо Пальмаріні з Медичного центру Еразмуса та Центру досліджень вірусів MRC при Університеті Глазго додав: "Наша робота показує, що різні віруси пташиного грипу мають дуже різні здібності заражати клітини і тканини корів. Хоча штам, який розповсюджується нині серед великої рогатої худоби в США, безумовно, є найбільш адаптованим на цей момент, існують і інші віруси птахів, які потенційно можуть заразити корів, якщо їм надати таку можливість".

Світом шириться нова хвиля грипу: медики стурбовані штамом H3N2