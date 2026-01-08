Команда Трампа готується до угоди про посилення впливу США в Гренландії

Адміністрація Дональда Трампа знову активізувала обговорення майбутнього Гренландії, розглядаючи різні варіанти посилення впливу США на острові. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За даними джерел видання, команда Трампа готується до укладання потенційних угод, які могли б дати США більший вплив у Гренландії. Йдеться, зокрема, про проєкти з видобутку рідкісноземельних мінералів, гідроелектростанції та інші бізнес-ініціативи.

Раптовий шквал публічних коментарів щодо захоплення Гренландії у дні після операції США із захоплення колишнього венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро 3 січня знову зробив це питання головним пріоритетом. У вівторок Білий дім заявив, що не виключає військових дій, тоді як європейські лідери виступили з безпрецедентним попередженням, щоб відмовити Вашингтон від спроб захопити територію у союзника по НАТО - пише видання.

Водночас, за словами видання, застосування сили для захоплення острова серйозно не розглядається. Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що президент США давно говорить про ідею придбання Гренландії.

Президент Трамп вже понад рік говорить про придбання Гренландії Сполученими Штатами - навіть до вступу на посаду цього терміну - підкреслила посадовиця.

Данія, яка контролює Гренландію з 1953 року, відмовляється передавати острів США та раніше вже відхиляла пропозицію Трампа про його купівлю. Водночас, Копенгаген пропонував посилити військову та економічну присутність США на острові, але ці ідеї не задовольнили Вашингтон.

Ми не розглядаємо можливість проведення військової операції в Гренландії - заявив голова Комітету Сенату з питань збройних сил, Сенатор Роджер Вікер.

Натомість, ідея купівлі острова все ще залишається на порядку денному.

Його команда зараз обговорює, як виглядатиме потенційна покупка - каже речниця Білого дому Кароліна Лівітт.

Наступного тижня міністри закордонних справ Данії та Гренландії мають зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні для обговорення ситуації.

Наступні два тижні будуть критично важливими - сказав Ларс-Крістіан Браск, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики Данії.

Трамп посилався на посилену військово-морську та іншу активність навколо Гренландії з боку Китаю та росії, щоб виправдати свої заклики до встановлення контролю США. Данські та гренландські чиновники стверджують, що ці побоювання перебільшені, і запропонували дозволити США збільшити свою військову присутність там - пише видання.

Гренландія всюди вкрита російськими та китайськими кораблями - заявив Трамп у неділю.

А також, додав: "Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки, і Данія не зможе цього зробити, я вам скажу".

Окрім того, він визначив термін вирішення проблеми від двох тижнів до 20 днів.

Додатково

Трамп вперше висунув ідею купівлі Гренландії у 2019 році, під час свого першого президентського терміну. Після повернення до Білого дому він посилив свою риторику. У грудні данська розвідувальна служба вперше назвала США потенційною загрозою безпеці.

Нагадаємо

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент Трамп розглядає всі варіанти щодо Гренландії, вивчаючи, що відповідає найкращим інтересам США. Вона наголосила, що першим варіантом для президента завжди була дипломатія.

Франція разом з партнерами розробляє план дій на випадок, якщо США реалізують погрозу захопити Гренландію. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро обговорить це питання з міністрами Німеччини та Польщі.