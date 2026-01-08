Команда Трампа готовится к сделке по усилению влияния США в Гренландии

Администрация Дональда Трампа вновь активизировала обсуждение будущего Гренландии, рассматривая различные варианты усиления влияния США на острове. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным источников издания, команда Трампа готовится к заключению потенциальных сделок, которые могли бы дать США большее влияние в Гренландии. Речь идет, в частности, о проектах по добыче редкоземельных минералов, гидроэлектростанции и других бизнес-инициативах.

Внезапный шквал публичных комментариев относительно захвата Гренландии в дни после операции США по захвату бывшего венесуэльского диктатора Николаса Мадуро 3 января вновь сделал этот вопрос главным приоритетом. Во вторник Белый дом заявил, что не исключает военных действий, тогда как европейские лидеры выступили с беспрецедентным предупреждением, чтобы отговорить Вашингтон от попыток захватить территорию у союзника по НАТО - пишет издание.

В то же время, по словам издания, применение силы для захвата острова серьезно не рассматривается. Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что президент США давно говорит об идее приобретения Гренландии.

Президент Трамп уже более года говорит о приобретении Гренландии Соединенными Штатами - даже до вступления в должность этого срока - подчеркнула чиновница.

Дания, которая контролирует Гренландию с 1953 года, отказывается передавать остров США и ранее уже отклоняла предложение Трампа о его покупке. В то же время, Копенгаген предлагал усилить военное и экономическое присутствие США на острове, но эти идеи не удовлетворили Вашингтон.

Мы не рассматриваем возможность проведения военной операции в Гренландии - заявил глава Комитета Сената по вопросам вооруженных сил, Сенатор Роджер Уикер.

Вместо этого, идея покупки острова все еще остается на повестке дня.

Его команда сейчас обсуждает, как будет выглядеть потенциальная покупка - говорит пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт.

На следующей неделе министры иностранных дел Дании и Гренландии должны встретиться с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне для обсуждения ситуации.

Следующие две недели будут критически важными - сказал Ларс-Кристиан Браск, заместитель председателя комитета по вопросам внешней политики Дании.

Трамп ссылался на усиленную военно-морскую и другую активность вокруг Гренландии со стороны Китая и России, чтобы оправдать свои призывы к установлению контроля США. Датские и гренландские чиновники утверждают, что эти опасения преувеличены, и предложили разрешить США увеличить свое военное присутствие там - пишет издание.

Гренландия повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями - заявил Трамп в воскресенье.

А также, добавил: "Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Дания не сможет этого сделать, я вам скажу".

Кроме того, он определил срок решения проблемы от двух недель до 20 дней.

Дополнительно

Трамп впервые выдвинул идею покупки Гренландии в 2019 году, во время своего первого президентского срока. После возвращения в Белый дом он усилил свою риторику. В декабре датская разведывательная служба впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Трамп рассматривает все варианты относительно Гренландии, изучая, что соответствует наилучшим интересам США. Она подчеркнула, что первым вариантом для президента всегда была дипломатия.

Франция вместе с партнерами разрабатывает план действий на случай, если США реализуют угрозу захватить Гренландию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудит этот вопрос с министрами Германии и Польши.