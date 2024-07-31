Массовые беспорядки произошли в английском городе Саутпорт, где неизвестный в понедельник напал на детей во время урока танцев, убив трех из них и тяжело ранив еще нескольких. Как сообщает телеканал Sky News, столкновения с полицией произошли возле городской мечети, передает УНН.

Детали

По информации телеканала, протестующие подожгли полицейский фургон и атаковали правоохранителей. При этом манифестанты вытаскивали брусчатку, чтобы забросать ими полицейских. В представителей правоохранительных органов летели также бутылки и петарды. Несколько полицейских получили ранения, одному из них сломали нос. На видео в социальных сетях видно, как протестующие, лица многих из которых закрыты капюшонами, оскорбляют и теснят полицию.

Как уточнила газета The Daily Telegraph, позже представители правоохранительных органов расчистили пространство перед мечетью.

По информации полиции графства Мерсисайд, беспорядки устроили сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League), которая в прошлом не раз выступала против «исламизации Великобритании». Их собралось, по разным оценкам, около 200 человек. Мечеть Саутпорта, судя по всему, была выбрана местом сбора после непроверенной информации о вероисповедании нападавшего, распространившейся в соцсетях.

Глава МВД Британии Иветт Купер ранее предупредила, что нельзя допустить, чтобы трагедия в Саутпорте была использована для разжигания вражды и распространения дезинформации.

Столкновения с полицией произошли на фоне того, как сотни людей собрались в центре города возле места, где устроили резню, чтобы вспомнить жертв трагедии. Люди принесли с собой цветы, воздушные шарики и мягкие игрушки. Многие пришли с детьми. Ранее место нападения посетил премьер-министр Кир Стармер.

О нападении

Резню во время группового занятия детей на тему йоги и танцев американской поп-певицы Тейлор Свифт совершил в понедельник 17-летний подросток родом из Кардифа. Он задержан и допрашивается, но его имя или другие подробности власти не приводят.

По информации газеты The Times, друг родителей подозреваемого сообщил, что он родом из семьи, которая сбежала от геноцида в Руанде и нашла убежище в Великобритании. Сам предполагаемый нападающий родился в Британии

Жертвами его атаки стали три девочки шести, семи и девяти лет. Во вторник сообщалось, что пятеро детей находятся в критическом состоянии. Позже детская больница Алдера Хэя в Ливерпуле, куда были доставлены пострадавшие, информировала, что в реанимации остаются в стабильно критическом состоянии два ребенка.

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