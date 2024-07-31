В Великобритании 27 полицейских оказались в больнице в результате вспыхнувших в Саутпорте беспорядков с антиисламской подоплекой, после того, как в понедельник в детском танцевальном клубе в гороже были зарезаны три девочки и ранены еще несколько детей, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Несколько сот мужчин, предположительно английских радикальных националистов, начали забрасывать камнями, бутылками и другими предметами местную мечеть и пытавшихся помешать им полицейских, затем подожгли микроавтобус полиции и мусорные контейнеры.

Sky: в английском Саутпорте после нападения с ножом на детей произошли беспорядки

Местная служба скорой помощи в начале первого часа ночи объявила, что травмы получили 22 полицейских и 11 из них отправлены в больницу, а полтора часа спустя сообщила, что ранены уже 39 полицейских, из них 27 доставлены в больницу, остальным помощь оказана на месте. Сама местная полиция уточнила, что серьезные травмы - переломы, порезы и контузии - получили девять ее сотрудников.

Кроме того, пострадали три полицейских собаки: у двух - травмы лап от брошенных кирпичей, у одной - ожоги.

Участников беспорядков среди пациентов скорой помощи не оказалось.

"Полиция в своих заявлениях всячески избегает упоминания ислама и мусульман, но из заявления региональной исламской организации и общего контекста ясно, что беспорядки устроили люди, которые решили, будто юноша, арестованный по обвинению в убийствах в детском клубе - мусульманин и радикальный исламист", - пишет издание.

Как указано, люди пришли к такому заключению на основании сообщений, разлетевшихся в соцсетях. Полиция уверяет, что верить этим сообщениям нельзя.

"Вокруг статуса 17-летнего юноши, который сейчас находится под стражей в полиции, было много спекуляций и предположений, и некоторые люди используют это обстоятельство, чтобы устроить беспорядки на наших улицах. Мы уже заявили, что арестованный родился в Великобритании, и спекуляции сейчас никому не помогают", - заявил помощник главного констебля Алекс Госс.

Арестованный юноша, по данным полиции, родился в столице Уэльса, Кардиффе, а жил в деревне Бэнкс рядом с Саутпортом.

Беспорядки вспыхнули вскоре после траурной церемонии, на которую собрались жители Саутпорта.

Полиция Мерсисайда - региона с центром в Ливерпуле - полагает, что эту церемонию как повод собраться и напасть на мечеть использовали радикальные националисты из числа сторонников антиисламской Лиги обороны Англии (English Defence League, EDL).

Бывший лидер EDL Томми Робинсон, живущий в эмиграции, заявил в своем телеграм-канале, что эта организация уже десять лет как не существует. По данным из открытых источников, EDL после ухода Робинсона в 2013 году пришла в упадок, но формальных структур и членства у нее никогда не было, поэтому говорить с определенностью, существует она или нет, невозможно, к тому же полиция заявила о "сторонниках", а не членах организации.

Организация "Сеть мечетей ливерпульского региона" заявила через сеть X, что местная мусульманская община не имеет никакого отношения к убийству детей в Саутпорте. "Небольшое меньшинство пытается изобразить дело так, будто это бесчеловеччное деяние как-то связано с мусульманской общиной. Нет, не связано", - говорится в заявлении объединения мечетей.

Тех, кто устроил беспорядки в Саутпорте, резко осудили премьер-министр Британии Кир Стармер и министр внутренних дел Иветт Купер.

"Те, кто воспользовался минутой молчания по жертвам и занялся насилием и бандитизмом, оскорбили скорбящую общину", - написал Стармер в сети Х и пообещал, что участники беспорядков "почувствуют на себе всю силу закона".

Справочно

Саутпорт (Southport) - приморский курортный город в 27 км к северу от Ливерпуля. В нем живут около 94,5 тысячи человек и лишь чуть больше тысячи из них - мусульмане.