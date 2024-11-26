Старейший мужчина в мире скончался через несколько месяцев после установления рекорда Гиннесса
Киев • УНН
Джон Тиннисвуд умер в возрасте 112 лет, спустя несколько месяцев после признания его старейшим мужчиной в мире. Он родился в год крушения "Титаника", пережил две мировые войны и две пандемии.
Умер старейший мужчина в мире по версии Книги рекордов Гиннесса - Джон Тиннисвуд, сообщила Книга рекордов Гиннесса во вторник, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Джон Тиннисвуд, англичанин, родившийся в том же году, когда затонул "Титаник", переживший две мировые войны, пандемии испанского гриппа и коронавируса, умер в возрасте 112 лет, спустя несколько месяцев после того, как Книга рекордов Гиннесса признала его старейшим мужчиной в мире.
Он родился в августе 1912 года в Ливерпуле, женился в 1942 году, в разгар Второй мировой, когда служил в армии. Позже Тиннисвуд, у которого остались дочь, четверо внуков и трое правнуков, работал бухгалтером.
После 100-летия он каждый год получал поздравительную открытку от покойной королевы Елизаветы, которая была на 14 лет моложе его.
Тиннисвуд оставался активным, следил за новостями и управлял своими финансами, что, возможно, поспособствовало его долголетию, говорится в заявлении Книги рекордов.
Он говорил: "Либо вы живете долго, либо живете недолго, и с этим ничего не поделаешь".
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