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Старейший мужчина в мире скончался через несколько месяцев после установления рекорда Гиннесса

Киев  •  УНН

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Джон Тиннисвуд умер в возрасте 112 лет, спустя несколько месяцев после признания его старейшим мужчиной в мире. Он родился в год крушения "Титаника", пережил две мировые войны и две пандемии.

Умер старейший мужчина в мире по версии Книги рекордов Гиннесса - Джон Тиннисвуд, сообщила Книга рекордов Гиннесса во вторник, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Джон Тиннисвуд, англичанин, родившийся в том же году, когда затонул "Титаник", переживший две мировые войны, пандемии испанского гриппа и коронавируса, умер в возрасте 112 лет, спустя несколько месяцев после того, как Книга рекордов Гиннесса признала его старейшим мужчиной в мире. 

Он родился в августе 1912 года в Ливерпуле, женился в 1942 году, в разгар Второй мировой, когда служил в армии. Позже Тиннисвуд, у которого остались дочь, четверо внуков и трое правнуков, работал бухгалтером.

После 100-летия он каждый год получал поздравительную открытку от покойной королевы Елизаветы, которая была на 14 лет моложе его.

Тиннисвуд оставался активным, следил за новостями и управлял своими финансами, что, возможно, поспособствовало его долголетию, говорится в заявлении Книги рекордов.

Он говорил: "Либо вы живете долго, либо живете недолго, и с этим ничего не поделаешь".

Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый спортсмен года15 июл. 2023, 01:13 • 609560 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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