Барселона объявила о подписании английского вингера Энтони Гордона

Испанская "Барселона" официально договорилась с английским "Ньюкасл Юнайтед" о переходе вингера Энтони Гордона. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба, пишет УНН.

Детали

24-летний футболист подписал контракт с "блаугранас" до 2031 года. В клубе отметили, что англичанин присоединится к команде после завершения чемпионата мира. Соглашение рассчитано на пять сезонов.

Гордон родился в Ливерпуле и начинал футбольный путь в академии "Ливерпуля", но со временем перешел в систему "Эвертона". За основную команду ливерпульцев он дебютировал в 16 лет, а позже закрепился в английской Премьер-лиге.

В январе 2023 года футболист перешел в "Ньюкасл", где быстро стал одним из лидеров команды. В своем первом полном сезоне он записал в актив 12 голов и 10 результативных передач, а также был признан лучшим игроком клуба.

В Барселоне рассчитывают на универсальность игрока

В каталонском клубе отметили, что Гордон является одним из самых перспективных вингеров Европы и может действовать не только на флангах атаки, но и на позиции центрального нападающего.

В прошлом сезоне англичанин стал лучшим бомбардиром "Ньюкасла" и лидером команды по количеству успешных обводок. В "Барселоне" считают, что его скорость, трудолюбие и универсальность помогут усилить атакующее звено команды.

