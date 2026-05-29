Ярмоленко продлил контракт с "Динамо" еще на год

Легендарный полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко продлил контракт с клубом. Новое соглашение будет действовать один год. Для Ярмоленко предстоящий сезон станет четвертым после возвращения в родной клуб - говорится в сообщении.

В клубе добавили, что в сезоне-2025/2026 Ярмоленко стал вторым лучшим бомбардиром "Динамо" в Украинской Премьер-лиге с 9 забитыми мячами в 22 матчах.

Кроме этого, в его активе 1 результативная передача. Со 123 голами вингер в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю чемпионата Украины вышел на второе место, которое делит с Сергеем Ребровым. До побития исторического рекорда Максима Шацких остается 2 мяча.

Также в предыдущем сезоне Ярмоленко помог "Динамо" выиграть Кубок Украины, в частности забив мяч в ворота "Чернигова" в финале.

В июне 2023 года Ярмоленко вернулся в "Динамо" из "Аль-Айна". После возвращения Ярмоленко провел за "Динамо" 88 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 7 голевых передач.

Действующий контракт Ярмоленко с киевлянами был рассчитан до конца июня 2026 года.

Летом прошлого года вингер говорил, что планирует завершить карьеру после завершения карьеры.

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав на товарищеские матчи против Польши и Дании. К национальной команде присоединятся два новичка: защитник Александр Романчук и полузащитник Геннадий Синчук. Также в сборную возвращается Андрей Ярмоленко, который в последний раз играл за национальную команду еще в марте 2025 года.