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Массовая драка в парламенте Армении попала в прямой эфир

Киев • УНН

 • 1666 просмотра

Столкновение между властью и оппозицией в парламенте Армении переросло в массовую драку. После инцидента к зданию прибыла скорая помощь.

Массовая драка в парламенте Армении попала в прямой эфир

В Армении депутаты устроили массовую драку в парламенте. Об этом УНН пишет со ссылкой на News.am.

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Словесная перепалка, которая началась между депутатами от правящей партии "Гражданский договор" и оппозиционного блока "Сильная Армения" на заседании Национального собрания Армении 29 октября, сначала переросла в потасовку, а затем и вовсе дошла до массовой драки.

Парламентарии пустили в ход кулаки и ноги. Все это транслировалось в прямом эфире.

Спикер парламента Рубен Рубинян прямо заявил, что не будет прерывать трансляцию, чтобы народ видел, что у них происходит.

Позже, как сообщается, драка между депутатами от "Гражданского договора" и "Сильной Армении", начавшаяся в зале заседаний парламента, продолжилась и в коридоре. Как указано, звучала нецензурная брань. Сотрудникам службы безопасности, а также некоторым депутатам никак не удавалось разнять дерущихся.

После драки в зале заседаний парламента Армении к зданию прибыла машина скорой помощи. У депутата от "Сильной Армении" Андраника Геворкяна шла кровь из носа, одежда депутата Рубена Мхитаряна была порвана.

Пашинян - снова премьер: президент Армении подписал указ о повторном назначении02.08.26, 15:16 • 67728 просмотров

Юлия Шрамко

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