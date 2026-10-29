Массовая драка в парламенте Армении попала в прямой эфир

В Армении депутаты устроили массовую драку в парламенте. Об этом УНН пишет со ссылкой на News.am.

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Словесная перепалка, которая началась между депутатами от правящей партии "Гражданский договор" и оппозиционного блока "Сильная Армения" на заседании Национального собрания Армении 29 октября, сначала переросла в потасовку, а затем и вовсе дошла до массовой драки.

Парламентарии пустили в ход кулаки и ноги. Все это транслировалось в прямом эфире.

Спикер парламента Рубен Рубинян прямо заявил, что не будет прерывать трансляцию, чтобы народ видел, что у них происходит.

Позже, как сообщается, драка между депутатами от "Гражданского договора" и "Сильной Армении", начавшаяся в зале заседаний парламента, продолжилась и в коридоре. Как указано, звучала нецензурная брань. Сотрудникам службы безопасности, а также некоторым депутатам никак не удавалось разнять дерущихся.

После драки в зале заседаний парламента Армении к зданию прибыла машина скорой помощи. У депутата от "Сильной Армении" Андраника Геворкяна шла кровь из носа, одежда депутата Рубена Мхитаряна была порвана.

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