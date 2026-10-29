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Техніка

Масова бійка у парламенті Вірменії потрапила у прямий ефір

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Сутичка між владою та опозицією у парламенті Вірменії переросла в масову бійку. Після інциденту до будівлі прибула швидка.

Масова бійка у парламенті Вірменії потрапила у прямий ефір

У Вірменії депутати влаштували масову бійку у парламенті. Про це УНН пише з посиланням на News.am.

Деталі

Словесна перепалка, яка почалася між депутатами від правлячої партії "Громадянський договір" та опозиційного блоку "Сильна Вірменія" на засіданні Національних зборів Вірменії 29 жовтня на початку переросла у сутичку, а потім і зовсім дійшла масової бійки.

Парламентарі задіяли кулаки та ноги. Усе це транслювалося у прямому ефірі.

Спікер парламенту Рубен Рубінян прямо заявив, що не перериватиме трансляцію, щоб народ бачив, що у них відбувається.

Згодом, як повідомляється, бійка між депутатами від "Громадянського договору" та "Сильної Вірменії", що розпочалася у залі засідань парламенту, продовжилася і в коридорі. Як вказано, лунала нецензурна лайка. Співробітникам служби безпеки, а також деяким депутатам ніяк не вдавалося розняти тих, хто бився.

Після бійки у залі засідань парламенту Вірменії до будівлі прибула машина швидкої допомоги. У депутата від "Сильної Вірменії" Андраніка Геворкяна йшла кров із носа, одяг депутата Рубена Мхітаряна було порвано.

Пашинян - знову прем'єр: президент Вірменії підписав указ про повторне призначення02.08.26, 15:16 • 67726 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Сутички
Вірменія