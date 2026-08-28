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В Грузии фиксируют пивной бум, потребление достигло рекордного уровня

Киев • УНН

 • 260 просмотра

В 2025 году потребление пива в Грузии выросло до рекордных 141 млн литров, а импорт занял 16% рынка. Выручка производителей достигла 636 млн лари.

В Грузии фиксируют пивной бум, потребление достигло рекордного уровня

Потребление пива в Грузии достигло исторического максимума, а оборот производителей в 2025 году составил 636 млн лари (243 млн долларов), передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Детали

Согласно новому исследованию TBC Capital, несмотря на рост местных цен и спад собственного производства, жители и гости страны пьют все больше — во многом за счет стремительного притока импортных брендов.

Главные цифры:

  • В 2025 году общий объем потребления пива в Грузии достиг 141 млн литров. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 108,8 млн литров;
    • За пять лет потребление пива на душу населения (среди жителей в возрасте от 15 лет) выросло почти на 21% — с 37 литров в 2020 году до 45 литров в 2025-м. Сейчас по этому показателю Грузия близка к Греции и беларуси;
      • Хотя местное производство по-прежнему покрывает большинство потребностей (84%), доля зарубежных брендов активно растет. В 2020 году импорт занимал лишь 5% рынка, а к 2025 году увеличился до 16%.

        Собственное производство пива в Грузии сокращается второй год подряд, вернувшись к уровням 2021 года (тенденция к спаду сохранилась и в первом квартале 2026 года). Однако финансовые показатели производителей не пострадали: падение физических объемов компенсировал рост средних розничных цен.

        Среднегодовой темп роста выручки производителей пива в период с 2019 по 2025 год составил 12,1%. Рынок остается высококонцентрированным — его делят 4 крупных игрока, пятилетний рост выручки которых составил от 8% до 16%.

        Торговая динамика пива за последние годы существенно изменилась.

        В 2025 году импорт достиг рекордных 21,7 тыс. тонн. Для сравнения, в 2021 году было лишь 7,1 тыс. тонн. Главными поставщиками пива в Грузию стали Германия (30%), Россия (14%), Нидерланды (12%), Турция (8%) и Украина (7%).

        Поставки грузинского пива за рубеж снижаются с 2023 года (в 2025 году — 5,2 тыс. тонн). Основными покупателями остаются Казахстан (19%), россия (16%), Армения (15%), Израиль (10%) и Азербайджан (5%).

        В первой половине 2026 года средняя цена импортируемого пива превысила стоимость экспортируемого из Грузии.

        Рынок безалкогольных напитков также демонстрировал стабильное расширение после пандемии.

        Хотя объемы производства в 2025 году снизились на 5%, данные за первый квартал 2026 года указывают на восстановление. При этом ключевым драйвером для безалкогольного сектора становится экспорт, который в 2025 году достиг 162 млн литров.

        Аналитики TBC Capital отмечают, что главный драйвер роста всего сектора напитков — рост доходов среднего класса, развитие сектора HORECA и позитивные туристические тренды.

        Антонина Туманова

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