У Грузії фіксують пивний бум у Грузії, споживання сягнуло рекорду

$44.540.0351.860.15
ukenru
16:13 • 3808 перегляди
У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео
Ексклюзив
14:45 • 14065 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
12:36 • 17867 перегляди
ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire PointVideo
12:21 • 21823 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково
11:37 • 17543 перегляди
рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 
28 серпня, 10:21 • 18396 перегляди
Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489Video
28 серпня, 09:56 • 28851 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 29174 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
28 серпня, 08:33 • 19931 перегляди
У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС
28 серпня, 07:43 • 22024 перегляди
Атака рф на Київщину забрала життя людини, двоє пораненихPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.9м/с
46%
752мм
Популярнi новини
Генерал Вовк виступив за нову модель держави: що саме він пропонує28 серпня, 07:36 • 19687 перегляди
Ворог знову атакував ТЦ у Харкові28 серпня, 07:57 • 25011 перегляди
Протести починалися за справедливість, а закінчилися ледь не ставши частиною нового політичного проєкту Федорова - експерт28 серпня, 08:36 • 6270 перегляди
"Такі заяви повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС" - у МЗС відповіли на слова віцеспікера держдуми рф11:14 • 12654 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto12:59 • 12961 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
14:45 • 14073 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto12:59 • 13252 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково12:21 • 21828 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 28856 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 29179 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Дональд Туск
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Непал
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 54897 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 86572 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 83917 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 123075 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 106047 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Гриби
БМ-27 «Ураган»

У Грузії фіксують пивний бум у Грузії, споживання сягнуло рекорду

Київ • УНН

 • 200 перегляди

У 2025 році споживання пива в Грузії зросло до рекордних 141 млн літрів, а імпорт зайняв 16% ринку. Виручка виробників сягнула 636 млн ларі.

У Грузії фіксують пивний бум у Грузії, споживання сягнуло рекорду

Споживання пива в Грузії досягло історичного максимуму, а оборот виробників у 2025 році становив 636 млн ларі (243 млн доларів), передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Деталі

Згідно з новим дослідженням TBC Capital, незважаючи на зростання місцевих цін та спад власного виробництва, жителі та гості країни п'ють все більше — багато в чому за рахунок стрімкого напливу імпортних брендів.

Головні цифри:

  • У 2025 році загальний обсяг споживання пива в Грузії досяг 141 млн. літрів. Для порівняння, у 2020 році цей показник становив 108,8 млн. літрів;
    • За п'ять років споживання пива на душу населення (серед мешканців віком від 15 років) зросло майже на 21% — з 37 літрів у 2020 році до 45 літрів у 2025-му. Зараз за цим показником Грузія близька до Греції та білорусі;
      • Хоча місцеве виробництво, як і раніше, закриває більшість потреб (84%), частка зарубіжних брендів активно зростає. У 2020 році імпорт займав лише 5% ринку, а до 2025 року збільшився до 16%.

        Власне виробництво пива в Грузії скорочується другий рік поспіль, повернувшись до рівнів 2021 (тенденція до спаду збереглася і в першому кварталі 2026). Проте фінансові показники виробників не постраждали: падіння фізичних обсягів компенсувало зростання середніх роздрібних цін.

        Середньорічний темп зростання виручки виробників пива у період з 2019 по 2025 рік становив 12,1%. Ринок залишається висококонцентрованим — його ділять 4 великих гравці, п'ятирічний ріст виручки яких становив від 8% до 16%.

        Торгова динаміка пива за останні роки суттєво змінилася.

        2025 року імпорт досяг рекордних 21,7 тис. тонн. Для порівняння, у 2021 році було лише 7,1 тис. тонн. Головними постачальниками пива до Грузії стали Німеччина (30%), Росія (14%), Нідерланди (12%), Туреччина (8%) та Україна (7%).

        Постачання грузинського пива за кордон знижується з 2023 року (2025 року — 5,2 тис. тонн). Основними покупцями залишаються Казахстан (19%), росія (16%), Вірменія (15%), Ізраїль (10%) та Азербайджан (5%).

        У першій половині 2026 року середня ціна пива, що імпортується, перевищила вартість експортованого з Грузії.

        Ринок безалкогольних напоїв також показував стабільне розширення після пандемії.

        Хоча обсяги виробництва у 2025 році просіли на 5%, дані за перший квартал 2026 року вказують на відновлення. При цьому ключовим драйвером для безалкогольного сектора стає експорт, який досяг у 2025 році 162 млн літрів.

        Аналітики TBC Capital зазначають, що головний драйвер зростання всього сектора напоїв – зростання доходів середнього класу, розвиток сектору HORECA та позитивні туристичні тренди.

        Антоніна Туманова

        ЕкономікаСвіт
        Бренд
        Білорусь
        Ізраїль
        Вірменія
        Азербайджан
        Греція
        Німеччина
        Нідерланди
        Туреччина
        Україна
        Казахстан
        Грузія