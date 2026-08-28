У Грузії фіксують пивний бум у Грузії, споживання сягнуло рекорду
Київ • УНН
У 2025 році споживання пива в Грузії зросло до рекордних 141 млн літрів, а імпорт зайняв 16% ринку. Виручка виробників сягнула 636 млн ларі.
Споживання пива в Грузії досягло історичного максимуму, а оборот виробників у 2025 році становив 636 млн ларі (243 млн доларів), передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
Деталі
Згідно з новим дослідженням TBC Capital, незважаючи на зростання місцевих цін та спад власного виробництва, жителі та гості країни п'ють все більше — багато в чому за рахунок стрімкого напливу імпортних брендів.
Головні цифри:
- У 2025 році загальний обсяг споживання пива в Грузії досяг 141 млн. літрів. Для порівняння, у 2020 році цей показник становив 108,8 млн. літрів;
- За п'ять років споживання пива на душу населення (серед мешканців віком від 15 років) зросло майже на 21% — з 37 літрів у 2020 році до 45 літрів у 2025-му. Зараз за цим показником Грузія близька до Греції та білорусі;
- Хоча місцеве виробництво, як і раніше, закриває більшість потреб (84%), частка зарубіжних брендів активно зростає. У 2020 році імпорт займав лише 5% ринку, а до 2025 року збільшився до 16%.
Власне виробництво пива в Грузії скорочується другий рік поспіль, повернувшись до рівнів 2021 (тенденція до спаду збереглася і в першому кварталі 2026). Проте фінансові показники виробників не постраждали: падіння фізичних обсягів компенсувало зростання середніх роздрібних цін.
Середньорічний темп зростання виручки виробників пива у період з 2019 по 2025 рік становив 12,1%. Ринок залишається висококонцентрованим — його ділять 4 великих гравці, п'ятирічний ріст виручки яких становив від 8% до 16%.
Торгова динаміка пива за останні роки суттєво змінилася.
2025 року імпорт досяг рекордних 21,7 тис. тонн. Для порівняння, у 2021 році було лише 7,1 тис. тонн. Головними постачальниками пива до Грузії стали Німеччина (30%), Росія (14%), Нідерланди (12%), Туреччина (8%) та Україна (7%).
Постачання грузинського пива за кордон знижується з 2023 року (2025 року — 5,2 тис. тонн). Основними покупцями залишаються Казахстан (19%), росія (16%), Вірменія (15%), Ізраїль (10%) та Азербайджан (5%).
У першій половині 2026 року середня ціна пива, що імпортується, перевищила вартість експортованого з Грузії.
Ринок безалкогольних напоїв також показував стабільне розширення після пандемії.
Хоча обсяги виробництва у 2025 році просіли на 5%, дані за перший квартал 2026 року вказують на відновлення. При цьому ключовим драйвером для безалкогольного сектора стає експорт, який досяг у 2025 році 162 млн літрів.
Аналітики TBC Capital зазначають, що головний драйвер зростання всього сектора напоїв – зростання доходів середнього класу, розвиток сектору HORECA та позитивні туристичні тренди.