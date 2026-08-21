"yебензя лжёт не просто так": в ЦПД отреагировали на заявления о мобилизации в ha

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал заявление постоянного представителя рф при ООН относительно мобилизации в россии. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, небензя лжет "не просто так" и пытается обмануть не только украинцев и весь мир, но и россиян, которые пытаются выехать за границу.

Он не говорит, что в рф уже продолжается увеличение интенсивности скрытой мобилизации, когда людей задерживают и заставляют подписывать контракты. Это явление будет приобретать все более массовый характер, и от его показателей будет зависеть, объявит ли путин мобилизацию в начале октября - говорится в сообщении начальника ЦПД.

Он добавил, что уже наблюдается наплыв россиян в Армении, Казахстане, Грузии, куда они едут в ожидании проблем и возможных рисков мобилизации мужчин.

Контекст

Постоянный представитель россии при ООН василий небензя заявил, что российские власти не планируют новую массовую мобилизацию после выборов в госдуму.

Напомним

российский диктатор владимир путин после так называемых выборов планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же - на следующий год. Украина же готовится к максимальному усложнению для россии реализации таких планов.