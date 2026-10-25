Армения победила на Детском Евровидении-2026
Киев • УНН
Представительница Армении Наре с песней BOO! набрала 202 балла и победила на Детском Евровидении-2026. Украина заняла 9-е место.
Победительницей Детского Евровидения-2026 стала представительница Армении Наре (Naré) с песней "BOO!". Об этом сообщает УНН.
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Певица принесла своей стране третью в истории победу на этом конкурсе, набрав в общей сложности 202 балла (103 от профессионального жюри и 99 от зрителей со всего мира).
Участница от Украины Эрика Колесниченко с песней Not A Lullaby заняла 9-е место, набрав 106 баллов.
Добавим, что в финале Детского Евровидения в этом году принимали участие 16 стран. Победителя определяли по результатам голосования зрителей (50%) и жюри 17 стран-участниц (50%).
Напомним
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