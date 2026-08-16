ЄС продовжив санкції проти Ірану - до них приєдналась Україна
Київ • УНН
Рада ЄС продовжила санкції проти Ірану через підтримку агресії рф проти України. До обмежень приєднались Україна та ще вісім європейських держав.
Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Ірану, через підтримку останнім російської агресії проти України. До санкцій доєдналися ще вісім європейських держав, а також і сама Україна, повідомляє УНН з посиланням на Європейську службу зовнішніх справ.
Деталі
Крім України, до санкцій долучились Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія. У заяві Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, йдеться про те, що всі ці країни мають узгодити свою національну політику з рішенням про приєднання до санкцій проти Ірану.
Європейський Союз бере до відома це зобовʼязання та вітає його
Додатково
Санкції проти Ірану було запроваджено в 2023 році через підтримку російської агресії проти України, а також через підтримку збройних угруповань і структур на Близькому Сході та у регіоні Червоного моря.
Рішення про продовження санкцій проти Ірану було ухвалене 24 липня 2026 року.
Нагадаємо
Іран закликав президента США Дональда Трампа "прийняти реальність поразки" та заявив, що сам вирішуватиме, коли відкривати Ормузьку протоку для судноплавства.