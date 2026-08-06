Из четырёх запущенных рф ракет есть попадание "Оникса", обезврежены 66 из 101 дрона

россия ночью атаковала Украину четырьмя ракетами, две из которых — "Ониксы", и 101 дроном, из которых 66 были сбиты или подавлены; зафиксировано попадание одной ракеты "Оникс", остальные ракеты целей не достигли, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 августа (с 18:00 5 августа) противник атаковал двумя противокорабельными ракетами "Оникс" (районы пусков — временно оккупированная территория АР Крым), двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П (район пуска — воздушное пространство над акваторией Чёрного моря) и 101 ударным БПЛА типа Shahed (большинство из них — реактивные), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Миллерово, Орёл — рф, временно оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское — временно оккупированная территория АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 66 вражеских БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 29 ударных БПЛА и одной ракеты "Оникс" в 18 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 5 локациях. Остальные ракеты целей не достигли, информация уточняется — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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