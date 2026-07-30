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Россия спустила на воду атомную субмарину "Ульяновск", способную нести до 40 ракет "Калибр" или 32 "Циркона"

Киев • УНН

 • 5476 просмотра

РФ после девяти лет строительства спустила на воду атомную подводную лодку К-563 "Ульяновск". Субмарина способна нести до 40 ракет "Калибр" или 32 гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Россия спустила на воду атомную субмарину "Ульяновск", способную нести до 40 ракет "Калибр" или 32 "Циркона"
Фото иллюстративное

Россия после девяти лет строительства спустила на воду атомную подводную лодку К-563 «Ульяновск» проекта 885М «Ясень-М», которая может нести до 40 крылатых ракет «Калибр» или 32 гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Церемония спуска состоялась в Северодвинске. Строительство субмарины началось 28 июля 2017 года и длилось ровно девять лет. В то же время лодка еще не готова к службе — впереди достройка на плаву, испытания и ввод в состав флота.

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Подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» оснащены восемью универсальными пусковыми установками, которые позволяют разместить до 40 крылатых ракет 3М-14 «Калибр» или до 32 ракет 3М-22 «Циркон» или П-800 «Оникс». Кроме того, субмарина имеет десять 533-мм торпедных аппаратов с боекомплектом до 30 торпед.

Россия планирует увеличить количество субмарин проекта «Ясень-М»

По данным Defence Express, атомные подводные лодки этого типа имеют длину 139 метров, водоизмещение 13,8 тыс. тонн, экипаж из 90 человек, автономность до 100 суток и могут погружаться на глубину до 600 метров. Максимальная подводная скорость составляет около 57 км/ч.

В настоящее время на вооружении РФ находятся четыре атомные субмарины проекта 885М «Ясень-М» и одна проекта 885 «Ясень». Еще две субмарины уже спущены на воду, но пока не введены в эксплуатацию, три строятся, а еще одну планируют заложить. Всего Россия намерена сформировать флот из 11 подводных лодок семейства «Ясень» и «Ясень-М», которые должны постепенно заменить советские атомные субмарины.

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