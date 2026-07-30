Россия спустила на воду атомную субмарину "Ульяновск", способную нести до 40 ракет "Калибр" или 32 "Циркона"

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Россия после девяти лет строительства спустила на воду атомную подводную лодку К-563 «Ульяновск» проекта 885М «Ясень-М», которая может нести до 40 крылатых ракет «Калибр» или 32 гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Церемония спуска состоялась в Северодвинске. Строительство субмарины началось 28 июля 2017 года и длилось ровно девять лет. В то же время лодка еще не готова к службе — впереди достройка на плаву, испытания и ввод в состав флота.

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Подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» оснащены восемью универсальными пусковыми установками, которые позволяют разместить до 40 крылатых ракет 3М-14 «Калибр» или до 32 ракет 3М-22 «Циркон» или П-800 «Оникс». Кроме того, субмарина имеет десять 533-мм торпедных аппаратов с боекомплектом до 30 торпед.

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По данным Defence Express, атомные подводные лодки этого типа имеют длину 139 метров, водоизмещение 13,8 тыс. тонн, экипаж из 90 человек, автономность до 100 суток и могут погружаться на глубину до 600 метров. Максимальная подводная скорость составляет около 57 км/ч.

В настоящее время на вооружении РФ находятся четыре атомные субмарины проекта 885М «Ясень-М» и одна проекта 885 «Ясень». Еще две субмарины уже спущены на воду, но пока не введены в эксплуатацию, три строятся, а еще одну планируют заложить. Всего Россия намерена сформировать флот из 11 подводных лодок семейства «Ясень» и «Ясень-М», которые должны постепенно заменить советские атомные субмарины.

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