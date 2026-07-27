Силы беспилотных систем "выследили" редкий вражеский беспилотник "Форпост-Р" над курской областью

Силы беспилотных систем выследили и сбили "Форпост-Р", тяжелый дорогостоящий ударно-разведывательный БПЛА, носитель управляемых боеприпасов. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

Носитель управляемых с лазерным наведением авиабомб КАБ-20, обнаружен и уничтожен 27 июля 2026 года пилотами 7 батальона Топота 414 обр "Птицы Мадьяра" над территорией Курской обл РФ, украинским перехватчиком "Чаклун-КМ" на высоте 4300 м - сообщил Бровди.

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По его словам, речь идет о редком трофее, шестом подтвержденном выслеженном за время полномасштабного, втором на счету 414 обр "Птицы Мадьяра" (первый - в апреле 2025 года).

С момента создания Группировки СБС (11.06.25) пилотами подразделений поражено/уничтожено 45067(43688) вражеских ударных и разведывательных крыльев и 9186 шахедов/гербер. Среди них Форпост - лишь второй. Мы устоим. москва ляжет - резюмировал Бровди.

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