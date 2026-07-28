Fire Point планирует производить до трех баллистических ракет FP-9 в день – Штилерман 28 июля 2026

Украинская компания Fire Point рассчитывает до конца года выйти на производство трех баллистических ракет FP-9 в сутки при условии наличия достаточного финансирования. Об этом заявил соучредитель и главный конструктор компании Денис Штилерман, пишет УНН.

"Наш такой мега план – до конца года выйти хотя бы на три ракеты в день", – заявил Штилерман в интервью Дмитрию Гордону.

Это означает, что в месяц Fire Point будет способна производить 90 ракет. Это количество аналогично производительным мощностям россии.

Вместе с тем, по словам Штилермана, наращивание производства украинской баллистики напрямую зависит от объемов финансирования. Он добавил, что до сих пор компания не имеет достаточного финансирования.

Штилерман также сообщил, сейчас разработчики завершают подготовку к одному из ключевых этапов испытаний – прожигу двигателя. После этого состоится тестовый полет и ракеты смогут применять по территории россии.

"Наша задача сейчас прожечь двигатель, посмотреть, что конструкционно там ничего не разваливается, ТЗП (теплозащитное покрытие – ред.) держит, двигатель отрабатывает. Дальше мы сразу же делаем тестовый полёт, видим, что всё работает в соответствии с полётным заданием. И дальше уже начинаются полёты на территорию россии. Военные будут определять, куда, но я думаю, конечно же, это будут какие-то значимые цели уже сразу же", – отметил Штилерман.

При этом первые боевые применения баллистической ракеты могут состояться уже осенью этого года.

"Осенью будут удары по Москве", – спрогнозировал соучредитель Fire Point. При этом он уточнил, что конкретные сроки будут зависеть от результатов прожига двигателя и испытаний.

По словам Штилермана, компания уже создала производственную инфраструктуру для изготовления новых ракет.

"Мы построили ПХЗ (производственно-химический завод – ред,). Причём мы никогда не строим один ПХЗ – мы построили три ПХЗ для того, чтобы заливать двигатель. Чтобы если один разрушат, мы могли сразу переехать на другой. Если другой разрушат – мы могли переехать на третий", – рассказал он.

FP-9, по информации компании, это баллистическая ракета с массой боевой нагрузки до 800 кг и возможностью поражения целей на расстоянии до 855 км.

Запуск ракеты осуществляется с наземной платформы, что обеспечивает высокую стратегическую гибкость, мобильность и возможность адаптации комплекса к различным оперативным сценариям и требованиям миссии.