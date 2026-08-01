Над Украиной обезвредили 154 из 185 дронов и 2 из 35 российских ракет

россия в ночь на 1 августа атаковала Украину 35 ракетами, из них 4 "Циркона" и 27 баллистических, а также 185 беспилотниками, основной удар пришёлся на Киевскую область, обезврежены 2 ракеты и 154 дрона, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

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По данным ВС ВСУ, в ночь на 01 августа (с 18:00 31 июля) противник нанёс удар с применением ударных БпЛА, а также ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Основное направление удара – Киевская область. Также атакованы Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 220 средств воздушного нападения – 35 ракет и 185 БпЛА различных типов: 4 противокорабельные ракеты Циркон/Оникс (район пуска – Курская и Ростовская обл. - рф); 27 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская обл.- рф); 2 противорадиолокационные ракеты "Х-31" и 2 управляемые авиационные ракеты "Х-59/69" (район пуска – акватория Чёрного моря); 185 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивных), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия" (с направлений: Брянск, Курск, Орёл – рф, ВОТ - Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 целей – 2 ракеты и 154 беспилотника различных типов: 1 баллистическую ракету Искандер-М/С-400; 1 управляемую авиационную ракету "Х-59/69"; 154 вражеских БпЛА различных типов. По предварительной информации, по состоянию на 09.30 зафиксировано попадание 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БпЛА на 21 локации и падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Кроме того, три ракеты не достигли своих целей - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

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