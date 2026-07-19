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рф атаковала Украину 166 средствами воздушного нападения - сбито 18 ракет и 108 БПЛА

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

Зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых обломков БПЛА на 18 локациях.

рф атаковала Украину 166 средствами воздушного нападения - сбито 18 ракет и 108 БПЛА

В ночь на 19 июля россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 166 средств воздушного нападения - 41 ракету и 125 БПЛА различных типов:

  • 10 противокорабельных ракет 3М22 Циркон (районы пусков - курская обл., рф);
    • 25 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков - брянская, курская обл., - рф);
      • 3 противокорабельные ракеты Оникс (районы пусков - ВОТ АР Крым);
        • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (районы пусков - воздушное пространство над акваторией Черного моря);
          • 125 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, дронов-имитаторов типа "Пародия", барражирующих боеприпасов типа "Бандероль" (из направлений: курск, орел, миллерово - рф, гвардейское – ВОТ АР Крым).

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 целей - 18 ракет и 108 беспилотников различных типов:

            • 17 ракет Искандер-М/Циркон/С-400;
              • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
                • 108 вражеских БПЛА различных типов.

                  По состоянию на 08.30 зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях.

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