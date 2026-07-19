На фронте произошло 249 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 249 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар, применил три ракеты, совершил 99 авиационных ударов, сбросив 311 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, применил 10 968 дронов-камикадзе и совершил 3552 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, семь пунктов управления БПЛА и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений с противником, агрессор нанес три авиаудара, сбросил девять авиабомб, совершил 36 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции украинских подразделений в сторону Избицкого, Хатнего и в районе Старицы и Прилепки.

На Купянском направлении противник совершил одно наступательное действие в направлении Радьковки.

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Новоселовки и в сторону Лимана, Дробышевого и Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 28 раз в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Миньковка, Резниковка и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили 12 атак в сторону Малиновки, Юрковки и в районах населенных пунктов Новомарково, Пазено, Никифоровка.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Шахово и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Долгая Балка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Дорожнее, Гришино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Белицкого, Сергеевки, Новоподгородного, Мирного, Кучерова Яра.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили пять атак в сторону Горького, Доброполья и Воздвижевки.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в районе Малых Щербаков, Белогорья, Степового и Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также уничтожено пять танков, семь боевых бронированных машин, 92 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 13 наземных робототехнических комплексов, одна ракета, 1858 беспилотных летательных аппаратов, 547 единиц автомобильной и две единицы специальной техники врага.

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