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В Киеве из-за ночной атаки РФ погиб человек, еще восемь пострадали: ГСЧС рассказала о последствиях в районах

Киев • УНН

 • 4854 просмотра

В Киеве из-за ночной атаки РФ погиб один человек, еще восемь пострадали. Пожары зафиксированы в пяти районах, самая сложная ситуация в Соломенском.

В Киеве из-за ночной атаки РФ погиб человек, еще восемь пострадали: ГСЧС рассказала о последствиях в районах

В результате ночной российской атаки на Киев погиб один человек, еще восемь получили травмы. Попадания и пожары зафиксированы в пяти районах столицы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Подробности

По данным спасателей, наиболее сложная ситуация остается в Соломенском районе, где продолжается тушение пожара в офисном здании. В то же время пожары в жилом и нежилом домах уже ликвидированы.

В Шевченковском районе спасатели потушили пожары автомобилей и трехэтажного здания, проводили работы по деблокированию людей и локализовали возгорание в нежилом здании. Именно там был обнаружен погибший человек.

В Святошинском районе ликвидирован пожар на крыше частного жилого дома и спасены четверо жителей. В Деснянском районе локализованы пожары на двух локациях в нежилых зданиях.

В Днепровском районе в результате атаки загорелись автомобили, нежилое здание и общежитие. На местах ударов продолжают работать подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.

Киев приходит в себя после баллистической атаки, в пяти районах пожары и разрушения, есть пострадавшие19.07.26, 03:31 • 19013 просмотров

Степан Гафтко

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