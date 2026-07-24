ПВО сбила одну из трех баллистических ракет во время атаки на Киевщину 24 июля
Киев • УНН
В Киевской области силы ПВО перехватили одну баллистическую ракету, две попали в Бучанском районе. Также отражена атака двумя ракетами "Оникс" на Одесскую область.
Во время российской атаки на Киевскую область 24 июля силы противовоздушной обороны перехватили одну из трех баллистических ракет. Еще две ракеты попали в Бучанском районе. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
В Воздушных силах уточнили, что около 11:30 российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 с северного направления.
В результате боевой работы одну ракету противовоздушной обороне удалось перехватить. Зафиксировано попадание двух ракет в Бучанском районе на Киевщине
Кроме того, около 11:45 российские войска атаковали Одесскую область двумя противокорабельными ракетами "Оникс", выпущенными из временно оккупированного Крыма.
Благодаря активному противодействию Сил обороны обе ракеты целей не достигли.
Также в Воздушных силах сообщили, что в течение дня, с 07:00 до 16:30, в воздушном пространстве Украины было зафиксировано более 90 ударных беспилотников, более трети из которых - реактивные.
По состоянию на 16:30 противовоздушной обороной сбито или подавлен 81 вражеский БПЛА
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