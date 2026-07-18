россия атаковала Украину 7 ракетами и 90 дронами - ПВО сбила 69 БПЛА

россия ночью выпустила по Украине 7 ракет и 90 дронов, сбита или подавлена 1 ракета и 69 беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

В ночь на 18 июля (с 18:00 17 июля) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из ВОТ АР Крым, двумя противокорабельными ракетами Оникс из ВОТ АР Крым, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ АР Крым и 90 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: брянск, орел, миллерово, приморско-ахтарск – рф., ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым. Основное направление удара - Одесская область