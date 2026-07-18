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россия атаковала Украину 7 ракетами и 90 дронами - ПВО сбила 69 БПЛА

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Воздушные силы ВСУ сообщили о ночной атаке РФ, в ходе которой было выпущено 7 ракет и 90 дронов. Силы обороны сбили или подавили одну ракету и 69 беспилотников.

россия атаковала Украину 7 ракетами и 90 дронами - ПВО сбила 69 БПЛА

россия ночью выпустила по Украине 7 ракет и 90 дронов, сбита или подавлена 1 ракета и 69 беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

В ночь на 18 июля (с 18:00 17 июля) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из ВОТ АР Крым, двумя противокорабельными ракетами Оникс из ВОТ АР Крым, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ АР Крым и 90 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: брянск, орел, миллерово, приморско-ахтарск – рф., ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым. Основное направление удара - Одесская область

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны

- сообщили в ПС ВСУ.

Зафиксировано попадание ракет и 19 ударных БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним

российские войска за минувшие сутки потеряли около 1420 военнослужащих, самолет, три танка и 85 артиллерийских систем.

Павел Башинский

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