Один из крупнейших НПЗ рф вновь оказался под ударом после атаки дронов — OSINT-анализ
Киев • УНН
В ночь на 6 августа беспилотники атаковали НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, который входит в пятёрку крупнейших в рф. По данным OSINT, это уже шестая атака на завод, перерабатывающий 15 млн тонн нефти в год.
В Ярославле в результате ночной атаки беспилотников произошёл пожар на территории нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС», который входит в пятёрку крупнейших НПЗ России. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на собственный OSINT-анализ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 6 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об атаке БПЛА на регион и сообщил о перекрытии выезда из Ярославля в направлении Москвы. Местные жители публиковали видео взрывов и двух столбов густого чёрного дыма.
По данным OSINT-аналитика Astra, одно из возгораний было геолокализовано на территории Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС». Место второго пожара пока не установлено.
Завод уже неоднократно становился целью атак
«Славнефть-ЯНОС» перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод производит бензин и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин, смазочные материалы, битумы, сжиженные газы и другую нефтепродукцию. Контроль над предприятием осуществляют «Роснефть» и «Газпром» через компанию «Славнефть».
По информации Astra, в 2026 году этот НПЗ уже как минимум шесть раз подвергался атакам украинских беспилотников. Официально российские власти пока не подтвердили информацию о поражении предприятия.
В Ярославле после атаки дронов перекрыли выезд из города, сообщают об ударе по НПЗ06.08.26, 04:31 • 3978 просмотров