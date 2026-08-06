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Один из крупнейших НПЗ рф вновь оказался под ударом после атаки дронов — OSINT-анализ

Киев • УНН

 • 3551 просмотра

В ночь на 6 августа беспилотники атаковали НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, который входит в пятёрку крупнейших в рф. По данным OSINT, это уже шестая атака на завод, перерабатывающий 15 млн тонн нефти в год.

Один из крупнейших НПЗ рф вновь оказался под ударом после атаки дронов — OSINT-анализ

В Ярославле в результате ночной атаки беспилотников произошёл пожар на территории нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС», который входит в пятёрку крупнейших НПЗ России. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на собственный OSINT-анализ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 6 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об атаке БПЛА на регион и сообщил о перекрытии выезда из Ярославля в направлении Москвы. Местные жители публиковали видео взрывов и двух столбов густого чёрного дыма.

По данным OSINT-аналитика Astra, одно из возгораний было геолокализовано на территории Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС». Место второго пожара пока не установлено.

Завод уже неоднократно становился целью атак

«Славнефть-ЯНОС» перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод производит бензин и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин, смазочные материалы, битумы, сжиженные газы и другую нефтепродукцию. Контроль над предприятием осуществляют «Роснефть» и «Газпром» через компанию «Славнефть».

По информации Astra, в 2026 году этот НПЗ уже как минимум шесть раз подвергался атакам украинских беспилотников. Официально российские власти пока не подтвердили информацию о поражении предприятия.

В Ярославле после атаки дронов перекрыли выезд из города, сообщают об ударе по НПЗ06.08.26, 04:31 • 3978 просмотров

Степан Гафтко

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