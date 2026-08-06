В Ярославле после атаки дронов перекрыли выезд из города, сообщают об ударе по НПЗ
Киев • УНН
Ночью 6 августа Ярославль атаковали беспилотники, власти перекрыли выезд в сторону Москвы. Местные жители сообщают о взрывах и возможном поражении нефтеперерабатывающего завода.
В ночь на 6 августа Ярославль подвергся атаке беспилотников, после чего российские власти перекрыли выезд из города в сторону Москвы. Об этом сообщают Telegram-каналы Astra и Exilenova+, пишет УНН.
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион подвергается атаке украинских БПЛА. По его словам, из соображений безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы — от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Местные жители публикуют в соцсетях видео взрывов и работы российской противовоздушной обороны. В то же время Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что целью атаки мог стать Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
Также, по данным канала, после работы средств ПВО в городе загорелись несколько жилых домов. Официального подтверждения информации о поражении НПЗ или повреждении домов на момент публикации нет. Украинская сторона также не комментировала сообщения об атаке.
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