ТЦК превращаются в места несвободы из-за игнорирования прав человека — Лубинец
Киев • УНН
Омбудсмен Лубинец заявил о превращении ТЦК в места несвободы и игнорировании нарушений. Власти реагируют на проблемы только после публичного резонанса.
ТЦК и СП все чаще превращаются в места несвободы граждан. Об этом во время заседания Консультативного совета заявил Уполноможенный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Как отметил Лубинец, власть реагирует на нарушения прав человека только тогда, когда возникает публичный резонанс.
Яркий пример - посещение Белоцерковского ТЦК и СП. Мои официальные рекомендации игнорировались два месяца, и только после разглашения в медиа туда на следующий же день отправили ремонтные бригады. Из-за такого же бездействия в Ужгородском РТЦК и СП мы были вынуждены публично показать нарушения, так как полиция на месте отказалась вносить сведения в ЕРДР
Лубинец добавил: органы власти должны реагировать на официальные документы сразу, а не ждать публичности.
