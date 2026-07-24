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В Белой Церкви неизвестные избили мужчину и сняли на видео - полиция начала проверку

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Правоохранители обнаружили видео с неправомерными действиями неизвестных лиц в соцсетях. Инцидент зарегистрирован, обстоятельства устанавливаются.

В Белой Церкви неизвестные избили мужчину и сняли на видео - полиция начала проверку

Правоохранители Киевщины начали проверку по факту угроз и избиения мужчины в Белой Церкви. Об инциденте полиция узнала во время мониторинга социальных сетей, передает УНН.

Детали

Информацию о событии правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Так, в одном из местных Telegram-каналов размещено сообщение с видеозаписью, на которой содержались неправомерные действия неизвестных лиц в отношении мужчины, сидевшего на скамейке. В то же время один из участников события самостоятельно осуществлял видеосъемку противоправных действий с помощью гаджета

- говорится в сообщении полиции.

Внимание, видео 18+!!!

Событие зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений о криминальных правонарушениях и других событиях Белоцерковского районного управления полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и лиц, которые были к нему причастны.

Напомним

Трое мужчин в Днепре напали на волонтера, избили его и похитили 11 тысяч долларов, собранных на авто для ВСУ. Подозреваемым сообщили о подозрении в разбое и вымогательстве.

Алла Киосак

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