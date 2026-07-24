В Белой Церкви неизвестные избили мужчину и сняли на видео - полиция начала проверку

Правоохранители Киевщины начали проверку по факту угроз и избиения мужчины в Белой Церкви. Об инциденте полиция узнала во время мониторинга социальных сетей, передает УНН.

Информацию о событии правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Так, в одном из местных Telegram-каналов размещено сообщение с видеозаписью, на которой содержались неправомерные действия неизвестных лиц в отношении мужчины, сидевшего на скамейке. В то же время один из участников события самостоятельно осуществлял видеосъемку противоправных действий с помощью гаджета